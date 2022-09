Nach Ausschreitungen : Harte Strafen für den FC und OGC Nizza

Gewaltspirale in Frankreich : Deswegen waren die Ausschreitungen vor dem FC-Spiel kein Einzelfall Die Ausschreitungen beim Spiel des 1. FC Köln gegen Nizza sind kein Einzelfall in Frankreich. Krawalle sind seit gut einem Jahr in in den französischen Fußballstadien an der Tagesordnung. Die Gründe dafür liegen in fehlender Fanarbeit und einer veralteten Polizeistrategie.