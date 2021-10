Nach 0:5-Pleite : Hoffenheim entschlüsselt das System des 1. FC Köln

Köln Mit einer deutlichen 0:5-Pleite ist der 1. FC Köln aus Hoffenheim heimgekehrt. Die TSG gewann verdient, weil sie das Systen der Kölner lasen und adaptierten.

1. FC Köln agiert harmlos

Geschickt zog Hoffenheim über die Außen die Kölner Raute auseinander, erreichte so oft in den entscheidenden Räumen eine Überzahl und nutzte die schonungslos aus. Das Kölner Offensivspiel kam so kaum zur Geltung. Und: „Wir haben viel zu viele Fehler gemacht. Individuelle Fehler, aber auch im Spiel nach vorne“, so Czichos, dem einer dieser Fehler bereits in der Anfangsphase unterlief, als er ohne Not einen Ball in Höhe des eigenen Sechzehners in jenen schlug und Andrej Kramarić bediente. Nur Dank einer überragenden Parade von Timo Horn setzt der Hoffenheimer Torreigen noch nicht zu diesem Zeitpunkt ein. Das änderte Ihlas Bebou nach einer guten halben Stunde und einem Traumpass von Kramarić. „Wir haben Hoffenheim spielen lassen“, sagte der Kölner Keeper. „Wir haben Kramarić beim ersten Gegentreffer spielen lassen. Das war überragend, aber diese Qualität haben sie. Da waren wir zu weit vom Mann weg.“