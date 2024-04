Duell mit dem Tabellenletzten Darmstadt Der 1. FC Köln hofft auf die nächste Explosion

Und genau jene dramatische Zuspitzung des erfolgreichen Bühnenprogramms vor zwei Wochen lässt geradezu Schwärmereien aufkommen. Schultz erkannte einen Moment, „den so mancher FC-Fan nicht so oft erlebt. Mir persönlich wird der immer in Erinnerung bleiben.“ Und für einen Moment schien es auf der Pressekonferenz am Donnerstag, als habe zumindest der Trainer schon die von ihm vielzitierten Fesseln angeworfen, die im Kampf um den Klassenerhalt lähmen können. Noch einmal Rückblende: Bochum. Er empfand den Last-Second-Sieg als „eine Explosion“, als „Vulkanausbruch zur richtigen Zeit. Die Energie aus dem Spiel müssen wir in den Endspurt mit reinnehmen. Das kann sicher ein entscheidender Faktor sein.“