Probleme in Köln, Aufschwung in Stuttgart 1. FC Köln hofft im Duell mit Spitzenteam auf die Wende

Ein Reifeprozess, der exemplarisch an zwei Spielern festgemacht werden kann: Guirassy und Chris Führich, die beim FC eine gemeinsame Zeit erlebten. Große Diskussionen, warum ihre Karrieren in Köln in eine Sackgasse gerieten, will Baumgart gar nicht erst aufkommen lassen. Zu lange her. Und beide, Führich trainierte er selbst noch beim SC Paderborn, haben die Jahre eben genutzt zur beruflichen Weiterbildung. Guirassy sei vor fünf Jahren in Köln gewesen, und „jetzt ist sein Jahr“. Deshalb brauche man nicht zu spekulieren, „was gewesen wäre, wenn“, beide aber seien „richtig gut unterwegs“. Doch Baumgart, der nach wie vor auf Mittelfeldabräumer Eric Martel verzichten muss, sieht nicht im Erstarken der beiden Offensivkräfte die entscheidenden Verantwortlichen für den Aufschwung, sondern in Trainer Sebastian Hoeneß den „Hauptfaktor“.