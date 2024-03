3:3 im rheinischen Derby Dramatisches Remis zwischen Köln und Gladbach

Die Bedeutung des Derbys war schon am Freitagabend deutlich geworden. Wie schon bei der Kölner Partie gegen Leverkusen kam es zu Krawallen – diesmal am Vorabend des Spiels nahe des Borussia-Parks. Die Polizei trennte Problemfans beider Lager nach gewalttätigen Auseinandersetzungen und nahm mehr als 200 Personen in Gewahrsam. 131 waren dem Kölner Lager zuzurechnen, 74 dem Gladbacher. Am Eingang Nord traf nach Polizeiangaben gegen 21 Uhr eine Gruppe von Kölner Fans ein. Daraufhin verließ eine Vielzahl der Gladbacher die Arena, in der sie gerade die Choreografie für das Spiel am Samstag vorbereiteten. Die Polizei konnte eine weitere Auseinandersetzung verhindern und „die Problemfans separieren“.