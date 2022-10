Köln trotzt den Widrigkeiten : FC holt Punkt gegen Hoffenheim

Köln Der 1. FC Köln hat zwar die Negativserie gegen die TSG Hoffenheim beendet, vergab beim 1:1 am Sonntagabend aber einen möglichen Sieg.

Jonas Hector dirigierte lautstark, moderierte gestikulierend und konnte natürlich auch nicht den Jubel bei der Kölner Führung verbergen. Der Kapitän des 1. FC Köln wirkte am Sonntagabend lautstark mit, obwohl er gegen die TSG Hoffenheim zum Abschluss des 12. Spieltags der Bundesliga gar nicht auf dem Platz stand. Am vergangenen Donnerstag hatte sich der ehemalige Nationalspieler verletzt, konnte weder die Nebel-Begegnung gegen den 1. FC Slovacko noch die Partie gegen die Sinsheimer bestreiten. Dafür saß Hector auf der Pressetribüne und lebte die Begegnung von außen mit. Und der 32-Jährige bekam gegen die TSG vor 49 000 Zuschauern im Kölner Stadion ein packendes Spiel zu sehen. Nach Toren von Florian Kainz (14.) und Jacob Bruun Larsen (36.) beendete der FC mit einem 1:1 die Negativserie gegen Hoffenheim. Nach acht Niederlage in Serie, gab es zumindest einen Punkt.