Offensivspieler kommt aus Frankfurt 1. FC Köln holt Faride Alidou

Die Suche des 1. FC Köln nach einem schnellen Außenbahnspieler für die Offensive ist beendet. Da Linton Maina und Jan Thielmann derzeit verletzt sind, wollte der FC auf dieser Position noch einmal nachlegen und hat sich mit Faride Alidou verstärkt. Der 22-jährige Angreifer kommt von Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt, für den er in der vergangenen Saison in 15 Ligaspielen allerdings nur zu Kurzeinsätzen kam (ein Assist), in der Champions League spielte er fünfmal und erzielte einen Treffer. Der U21-Nationalspieler gilt als großes Talent, stark im Antritt und in Eins-gegen-eins-Situationen. Die Kölner vereinbarten mit den Hessen zunächst ein Leihgeschäft, das eine Kaufoption für den FC beinhaltet.