FC bangt um Einsatz von Hübers : Jeff Chabot steht bereit

Köln Vor der Bundesliga-Partie gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag ist fraglich, ob FC-Innenverteidiger Timo Hübers mitwirken kann. Neuzugang Jeff Chabot steht auf jeden Fall als Ersatz bereit.

Vergangene Woche war es noch Linksverteidiger Jannes Horn, an diesem Dienstag fehlte Innenverteidiger Timo Hübers beim Training des 1. FC Köln. „Er ist krank. Ob er es bis zum Wochenende schafft, ist offen“, sagte Trainer Steffen Baumgart. Zu vermuten ist eine Corona-Infektion, die der FC seit geraumer Zeit nicht mehr kommuniziert. Sollte der 25-Jährige bis zum Spiel am Sonntag gegen die TSG 1899 Hoffenheim (17.30 Uhr/Dazn) fit werden, würde Jeff Chabot laut Baumgart „automatisch nachrücken“.

Chabot hat bisher nur ein Testspiel gegen den FC Schalke 04 bestreiten dürfen. Nach Rafael Czichos‘ Wechsel in die USA kam der 24-Jährige Ende Januar vom italienischen Club UC Sampdoria zum FC. Dort kam der Linksfuß zuvor in 23 Saisonspielen elfmal zum Einsatz. Seine Leihe dauert noch bis zum Ende der kommenden Saison. „Er macht er einen guten Eindruck. Aber es ist klar, dass er sich ranarbeiten muss“, so der FC-Coach.