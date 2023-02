Duell mit Wolfsburg : Hübers kehrt beim FC in die Startelf zurück

Köln Nach zuletzt drei Gegentorte bei der Niederlage in Stuttgart setzt FC-Trainer Steffen Baumgart auf mehr Stabilität – die soll Rückkehrer Timo Hübers gegen Wolfsburg bringen. Baumgart warnt vor der hohen Intensität des VfL.

Thielmann fällt aus, Schmitz-Einsatz fraglich

Das darf man genauso sehen, selbst wenn es am Karnevalssamstag in Stuttgart (0:3) ein recht tristes Ereignis zu sehen gab. Dort, beim VfB, allerdings fehlte Hübers, der sich in dieser Saison zum wichtigen Anführer der Kölner Defensive aufgeschwungen hat. Dass es an der Niederlage in Stuttgart etwas geändert hätte, wäre Hübers nicht gelbgesperrt gewesen, ist nicht sehr wahrscheinlich. Denn an diesem Tag kamen fast alle seine Kollegen auf dem Feld oft den berühmten Schritt zu spät. Ganz gleich, sein Trainer Steffen Baumgart lässt keinen Zweifel daran, dass der 26-Jährige gegen Wolfsburg auf seinen angestammten Platz in der Abwehrzentrale zurückkehren wird. „Ja“, sagte der Coach auf eine entsprechende Frage am Donnerstag, „Timo wird in der Startelf stehen. Er verleiht uns große Stabilität.“