Mark Uth erkrankt : FC-Spieler Hübers und Hector zurück im Training

Köln Jonas Hector und Timo Hübers sind wieder ins Training des 1. FC Köln eingestiegen. Mark Uth fällt dagegen krank aus.

Pünktlich zur Vorbereitung auf das Rheinderby gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr, Dazn) haben sich Timo Hübers und Jonas Hector wieder zurückgemeldet. Die beiden Abwehrspieler nahmen am Mittwoch am Vormittagstraining der Geißböcke teil. Hübers war am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim aufgrund einer Corona-Infektion ausgefallen. Jonas Hector fehlte gegen die Mannschaft aus Sinsheim aus privaten Gründen. Für Abwehrchef Hübers hatte Jeff Chabot sein Debüt für den FC gefeiert. Jannes Horn rückte für Hector in die Startelf. Beide waren diese Woche zurückerwartet worden.