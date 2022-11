Hoffnungsträger des 1. FC Köln : Huseinbasic feiert sein Premierentor für die deutsche U21

Köln FC-Jungstar Denis Huseinbasic trifft beim Debüt für die U21-Nationalmannschaft gegen Italien. Dafür erhält er viel Lob von Experten.

Denis Huseinbasic hat aufregende Monate hinter sich. Der 21-Jährige wechselte vor einem halben Jahr aus der Regionalliga Südwest von den Kickers Offenbach zum 1. FC Köln. Auch bei den Geißböcken war Huseinbasic für die Regionalliga-Mannschaft eingeplant, kam aber aufgrund der hohen Belastungen in den verschiedenen Wettbewerben schon am fünften Spieltag zu seinem Bundes-

ligadebüt. Deutlich früher als viele – einschließlich ihm selbst – gedacht hätten. Es folgten sein Debüt in der Conference League, sein erstes Tor in der Bundesliga und zuletzt die Berufung von Antonio Di Salvo zur deutschen U21-Nationalmannschaft. Ein fast kometenhafter Aufstieg für das 21-jährige Talent.