Brisantes Duell mit Gladbach 1. FC Köln will im Derby Störfaktoren ausblenden

Derby. Köln gegen Gladbach. Derby? Nein, echt jetzt? Ja, tatsächlich, an diesem Sonntag treffen die beiden in herzlicher Abneigung verbundenen rheinischen Rivalen aufeinander. Zum 95. Mal bereits. Doch irgendwie konnte man sich in den vergangenen Tagen nicht recht damit auseinandersetzen, dass da – Franz Beckenbauer würde in seinem bayrisch gefärbten Englisch sagen: „We call it a Klassiker“ – eine Partie mit mächtig Brisanz auf dem Wochenendplan steht. Sie wurde jüngst übermantelt von Ereignissen, die den 1. FC Köln in wilde Aufgeregtheit versetzte. Die Lage rund um den Club vor dem „Klassiker“ in Müngersdorf (15.30 Uhr/Dazn) hatte sich jüngst verschärft, besser gesagt: Sie ist dazu angetan, die Zukunft des 75 Jahre alten Vereins gefährdet zu sehen. Zwei Transferphasen lang wird der FC nach dem Urteil der Fifa keine Spieler verpflichten dürfen. Das wiegt schwer.