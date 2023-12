Krise des 1. FC Köln FC-Chefs sprechen über rabenschwarzen Tag

Als am Donnerstag um 14.45 Uhr das Cas-Urteil digital in das Postfach des 1. FC Köln flatterte und die Transfersperre Gewissheit war, dachte Christian Keller: „Was für eine Sch…, auch das noch an diesem Tag“, sagte der Geschäftsführer Sport des FC, der zu diesem Zeitpunkt die Trennung von Cheftrainer Steffen Baumgart der Öffentlichkeit noch gar nicht offiziell bestätigt hatte. Das Aus eines beliebten und lange Zeit sehr erfolgreichen Trainers und das Urteil, dass man weder in diesem Winter noch im nächsten Sommer neue Spieler verpflichten darf – dieser stürmisch-graue Dezember-Donnerstag wird beim FC als ein rabenschwarzer in die Club-Historie eingehen. Da waren sich Vereinspräsident Werner Wolf, der kaufmännische Geschäftsführer Philipp Türoff und Keller einig. Am Freitag saß das Trio aber im Geißbockheim vor Pressevertretern und Kameras und gab sich kämpferisch. Die Chefs betonten mehrfach, dass man nun nach vorn blicke und weiterhin an den Klassenerhalt glaube.