1. FC Köln in der Krise Ein Spezialist für die Sanierung

Jener Mann, der eine ausgesprochene Lust und Laune für den Sport in all seinen Facetten mitbringt, kennt das Geschäft aus zwei Blickwinkeln. Den wirtschaftlichen Durchblick hat er sich erworben durch seine Studienabschlüsse im Diplomstudiengang „Außenwirtschaft“ sowie im MBA-Studiengang „International Business Development“, denen er eine sportwissenschaftliche Promotion folgen ließ. Drei Jahre lehrte er als Professor für Sportmanagement in Heidelberg („Irgendwann wollte ich nicht nur immer die gleichen Vorlesungen halten“). Von ihm stammt ein bemerkenswerter Satz: „Die Entwicklung eines Fußballclubs entscheidet sich heute nicht mehr auf dem Platz, sondern im Büro.“ Doch, und das wusste schon die frühere BVB-Größe „Adi“ Preißler: „Entscheidend is‘ auf‘m Platz.“ Und da haben sie gerade in Köln einigen Nachholbedarf. Steffen Baumgart prophezeit einen intensiven Kampf gegen den Abstieg „bis zum letzten Spieltag“. Der Trainer genießt die Rückendeckung des Sportchefs. Noch. Denn einerseits hatte dieser Baumgart vor dem gruseligen 1:1 in Bochum deutlich gestärkt. Hinter das Trainerteam würde er ein „Sehr gut setzen. Was nicht heißt, dass auch in diesem Bereich ab und an Fehler passieren. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Die Summe der richtigen Entscheidungen ist bis dato aber deutlich größer als die der falschen.“