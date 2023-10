FC-Trainer Steffen Baumgart frustriert Debakel des 1. FC Köln in Leipzig hinterlässt Spuren

Das Erschreckende an dem irritierenden 0:6 waren aber nicht die unfassbaren individuellen Fehler der Profis oder die drei Gegentreffer zum null zu zwei, null zu drei und null zu vier zwischen der 40. und dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, sondern der Umgang mit Rückschlägen. Es hatte schon etwas von Defätismus, der die Kölner auf dem Rasen da ummantelte, für Baumgart war das in seiner Kölner Zeit eine ungewohnte Situation, eine zutiefst enttäuschende. Seine Spieler, nein, so kannte er sie gar nicht. Es war eher Erstaunen denn Wut, was den Trainer am späten Abend in Leipzig begleitete. Er möge es nicht, „wenn man nicht mutig und klar ist“, hob er an. „Wir können hier den Arsch vollkriegen, dafür ist die Qualität von Leipzig auch dementsprechend, aber das sind wir nicht, und dafür stehe ich auch nicht. Ich stehe für Fehler und eine Art Fußball und ich nehme meine Jungs gleich auch wieder in den Arm. Aber ich stehe nicht dafür, dass man nicht mehr das umsetzt, was zum Fußball gehört.“