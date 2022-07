Interview mit FC-Neuzugang Steffen Tigges : “Ich stelle mich erst mal hinten an“

Schon jetzt bei den Fans gefragt: FC-Neuzugang Steffen Tigges (rechts). Foto: dpa/Federico Gambarini

Interview Köln Mit Steffen Tigges hat der 1. FC Köln einen wuchtigen Strafraumstürmer von Borussia Dortmund verpflichtet. Über seine Ziele beim FC, seine schwere Verletzung und über seine Torjägerkollegen Erling Haaland und Anthony Modeste sprach er mit dem GA.

Herr Tigges, Sie sind noch nicht ins Mannschaftstraining eingestiegen. Wie weit sind Sie nach Ihrem Verrenkungsbruch im Knöchel?

Steffen Tigges: Mir geht es so weit gut, die Verletzung ist komplett ausgeheilt. Da habe ich erst mal keine Probleme, ich versuche, von Tag zu Tag die Belastung zu steigern. Immer mehr auf dem Platz zu machen. In alle Bewegungsrichtungen zu gehen. Einige Tests muss ich noch absolvieren; wenn die alle positiv ausfallen, hoffe ich, dass ich in den nächsten Tagen wieder alles auf dem Platz machen kann. Es gilt, langsam die Belastung zu steigern, und dann hoffe ich, dass ich ins Mannschaftstraining integriert werden kann.

Ist das Trainingslager in Donaueschingen ab Sonntag schon eine Option für Sie?

Tigges: Vielleicht für einige Übungen. Aber bei dieser Verletzung muss ich mit der seitlichen Bewegung noch ein wenig vorsichtig sein. Ich bin aber zuversichtlich, dass ich vielleicht schon ein paar Passübungen mitmachen kann.

Mit welchen Ambitionen sind Sie nach Köln gekommen? Erst mal fit werden, dann einen Stammplatz erkämpfen, 20 Tore schießen in der Liga, oder einfach nur den Dom bewundern?

Tigges: Vielleicht eine Mischung, aus allem ein bisschen (lacht). Nein, ich habe natürlich sportliche Ambitionen, möchte mich mehr in der Bundesliga etablieren, das war vergangenes Jahr in Dortmund eher schwierig. Auch weil ich viel verletzt war, habe nicht so viel gespielt. Also möchte ich wieder mehr Spielzeit sammeln, ein wichtiger Teil der Mannschaft und vor allem mit ihr sportlich erfolgreich sein. Wenn dann ein paar Tore dazukommen, dann wäre mir das ganz recht, aber jetzt steht erst mal im Fokus, fit zu werden. Und sich dann in der Bundesliga langfristig zu etablieren.

Sie werden in Köln mehr im Fokus stehen als in Dortmund. Wie kommen Sie damit zurecht?

Tigges: Klar, daran muss man sich erst mal ein wenig gewöhnen. In Dortmund war jetzt nicht so viel Aufruhr um meine Person. Da gab es andere Leute, die deutlich interessanter waren. Für mich bedeutet das aber keinen großen Unterschied. Ich versuche, mich möglichst viel auf den Fußball zu konzentrieren. Alles, was dazugehört, mache ich auch mit, aber Fußball ist natürlich zunächst die wichtigste Sache. Da versuche ich erst mal, meinen vollen Fokus draufzulegen.

FC-Trainer Steffen Baumgart wollte Sie ja schon im vergangenen Sommer verpflichten. War der Zeitpunkt jetzt besser?

Tigges: Es war der richtige Zeitpunkt. Der Wechsel war von allen Seiten so gewollt. Der BVB hat mir keine Steine in den Weg gelegt, weil es für meine Entwicklung wichtig ist, mehr Spielzeit zu sammeln, das konnten sie mir in Dortmund nicht garantieren. Ich habe zwar gesagt, ich muss nicht unbedingt weg vom BVB, aber nach den Gesprächen mit dem FC habe ich gemerkt, dass es zusammenpasst: meine Spielweise, die Spielweise vom Verein, der ganze Verein passt zu mir. Und dann haben wir uns relativ schnell geeinigt.

Wären Sie denn schon vor einem Jahr gewechselt, wenn der BVB nicht sein Veto eingelegt hätte?

Tigges: Ich konnte mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr damit beschäftigen, weil der BVB sofort gesagt hat, da gäbe es keine Möglichkeit, über eine Leihe oder Ähnliches zu sprechen. Daher habe ich mich damit nicht viel beschäftigt.

In Dortmund haben Sie mit Torjäger Erling Haaland zusammengespielt. Was haben Sie von ihm mitgenommen?

Tigges: Ganz viel, in allen Bereichen. Er war sehr professionell neben dem Platz. Da konnte man sich sehr viel abschauen. Aber auch auf dem Platz, wie er im Training gearbeitet hat, wie er immer wieder kleine Details verbessern wollte. Und im Spiel, mit welcher Power er gespielt hat und wie kaltschnäuzig er vor dem Tor war. Ich glaube, im Gesamtpaket lässt sich da viel abschauen.

Bekommt man das mit, diesen Hype um diesen Mann, überstrahlt der nicht alles?

Tigges: Ganz abschotten kann man das nicht. Aber für die Mannschaft war das gar nicht so das große Thema. Wir haben viele große Spieler gehabt, die auch schon eine große Karriere hatten, er steht ja gerade erst mal am Anfang seiner Karriere. Aber wir haben es immer gut geschafft, das auf dem Platz auszublenden, am Ende kann er ja auch keine Spiele allein entscheiden, da braucht er noch zehn andere. Und so war es auch in Dortmund, wir haben es auf dem Platz ausgeblendet.

Sie verfolgen den FC schon einige Zeit. Wie überrascht waren Sie über Platz sieben am Ende der Saison?

Tigges: Überrascht war ich tatsächlich nicht. Ich habe ja die Spiele gegen uns gesehen, und da war der FC mindestens auf Augenhöhe, gerade im Hinspiel. Wenn ich da nicht selbst das 2:0 gemacht hätte, dann wäre das Spiel schon sehr eng geworden, und es hätte auch in die andere Richtung gehen können. Die Mannschaft hat immer super gearbeitet, super Leistungen gezeigt. Platz sieben ist der verdiente Lohn. Ich glaube, dieses Jahr wird es genauso ein hartes Stück Arbeit, das zu bestätigen. Man will sich aber immer weiterentwickeln, doch es wird schwierig, die Ergebnisse wieder so auf den Platz zu bekommen.

Wie bewerten Sie die Konkurrenz im Kölner Sturm?

Tigges: Ich glaube, ich muss mich erst mal hinten anstellen. Bin ja auch drei, vier Monate rausgewesen. Ich muss mich zunächst wieder an alles gewöhnen, hatte noch nie zuvor eine solch schwere Verletzung. Ich weiß noch nicht, wie es ist, wieder auf dem Platz zu stehen, und wie schnell ich dann auch wieder an die alte Leistung anknüpfen kann. Die Konkurrenz ist schwierig zu beurteilen, weil ich die Kollegen noch nicht auf dem Platz gesehen habe. Also stelle ich mich erst mal hinten an. Arbeite hart, dass ich meine Chance bekomme.

Sie gelten als Strafraumstürmer. Könnte Ihre Spielweise zu der von Anthony Modeste passen?

Tigges: Das würde ich schon sagen, wir sind beide sehr präsent in der Box, und es werden viele Flanken gespielt, und zu zweit in der Box ist es dann immer noch ein bisschen gefährlicher.

Freuen Sie sich auf die Zusammenarbeit mit Modeste, oder denken Sie da auch an die Konkurrenzsituation?