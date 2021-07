Mittelfeldspieler des 1. FC Köln : Italienische Clubs zeigen wohl Interesse an Ellyes Skhiri

Donaueschingen Nach Sebastiaan Bornauw und Ismail Jakobs könnte auch Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri den 1. FC Köln noch verlassen. Interessenten für den Tunesier scheint es genug zu geben.

Nach wie vor ist Ellyes Skhiri bei den Geißböcken ein Verkaufskandidat. Für den Tunesier könnte der FC weitere Einnahmen im zweistelligen Millionenbereich einstreichen. Zudem steht mit Dejan Ljubicic ein potenzieller Ersatz in den Startlöchern. Nur ist der finanzielle Druck in Köln durch die Einnahmen der beiden bisherigen Deals gesunken. Der FC muss Skhiri nicht verkaufen, will aber.

Denn in Köln liebäugelt man mittlerweile mit einer Ablöse zwischen 15 und 17, im Idealfall sogar von 20 Millionen Euro. Skhiris Berater, Fali Ramadani, bietet den 26-Jährigen aktuell in Frankreich und Italien an. Neben dem SSC Neapel sollen auch der AS Rom und der AC Florenz an Skhiri interessiert sein. Der Mittelfeldspieler war 2019 für etwa sechs Millionen Euro vom HSC Montpellier nach Köln gewechselt.