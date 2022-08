Traumtor und Dauerbrenner : FC-Profi Jan Thielmann auf dem Weg zum FC-Idol?

Köln Mit einem Traumtor gegen Eintracht Frankfurt machte Jan Thielmann einmal mehr auf sich aufmerksam. Der Kölner Youngster kommt mittlerweile auf 77 Einsätze für die Geißböcke und könnte bald zum neuen Kölner Idol werden.

Nur wenige Minuten benötigte Jan Thielmann um warmzulaufen. Erst kurz zuvor auf den Platz gelaufen, hatte der Kölner Youngster am Sonntagnachmittag die Chance, den 1. FC Köln bei Eintracht Frankfurt in Führung zu bringen. Eine zweifelsohne schmeichelhafte Führung, doch der 20-Jährige stand ohnehin knapp im Abseits. 25 Minuten nach seiner Einwechslung stand der Offensivspieler dann an der Linie zum Sechzehner, nicht im Abseits. Eine verunglückte Abwehr von Ansgar Knauff nahm Thielmann volley und traf zum 1:1-Ausgleich. „Mit meinen 1,78 Metern bin ich nicht der größte Spieler und sicher auch kein guter Kopfballspieler“, sagte der Torschütze. „Deswegen setze ich mich ab, um den Ball direkt zu nehmen. Jetzt hat es geklappt und wir sind alle froh darüber.“

Froh ist man beim FC aber gerade auch über die Entwicklung des Youngster. Schon im Mai dieses Jahres kündigte FC-Trainer Steffen Baumgart den nächsten Schritt des damals 19-Jährigen an. “Er macht eine sehr, sehr gute Entwicklung. Wir können uns alle darauf freuen, dass diese Entwicklung in der nächsten Saison weitergehen wird“, sagte der Kölner Coach. Das tut sie schon nach wenigen Spieltagen. Zwar lief Thielmann gegen Frankfurt erstmals in dieser Spielzeit in einem Ligaspiel nicht von Beginn an auf, das war aber eher der Belastungssteuerung geschuldet. Thielmann ist in der Offensive unter Baumgart gesetzt, aktuell sogar die Nummer eins der Angreifer. „Ich finde es gut, wie er jeden Tag, jede Woche arbeitet. Ihm muss man von den Spielern mit am wenigsten mitgeben – er tut, was von ihm erwartet wird“, sagte Baumgart im Mai. In den drei bisherigen Ligaspielen hat Thielmann ein Tor vorbereitet und eins selbst erzielt. Doch der Youngster hat noch mehr vor. „Ich muss hart arbeiten und mich weiterentwickeln“, hatte der Offensivspieler im GA-Interview im Juli gesagt.

Nach dem Abgang von Salih Özcan ist der 20-Jährige sicherlich der Kölner Profi mit dem größten Idol-Potenzial. Das sucht man dieser Tage in Köln vergeblich - spätestens seit dem Wechsel von Anthony Modeste Richtung Dortmund. Thielmann kommt schon jetzt auf 77 Pflichtspiel-Einsätze für den FC - und das mit gerade einmal 20 Jahren. Damit liegt der Kölner in der Rekordspieler-Statisitk des FC in der Top-150, vor namhaften Akteuren wie Jürgen Kohler oder Thomas Broich. Auch seinen Marktwert hat der Kölner Angreifer enorm gesteigert. Laut dem Online-Portal transfermarkt.de ist Thielmann aktuell 7,5 Millionen Euro wert, einzig Ellyes Skhiri (13 Millionen) erzielt einen höhern Wert. „Das ist eine schöne Bestätigung und zeigt, dass meine Leistungen stimmen und ich mich entwickelt habe. Mehr aber auch nicht“, sagte Thielmann, dessen Vertrag noch bis 2024 läuft.

Seine Leistungen sind auch international nicht verborgen geblieben. Die Gerüchte, dass unter anderem der FC Arsenal an Thielmann im Sommer interessiert war, haben keinen Wahrheitsgehalt. Dafür wurde Thielmann für den „Golden-Boy-Award“, Europas wohl wichtigster U21-Auszeichnung, nominiert. Mittlerweile befindet sich Thielmann in der dritten Abstimmungs-Runde. Auch in der U21 ist der Youngster längst angekommen und will im kommenden Sommer eine erfolgreiche EM mit Deutschland bestreiten. Aktuell liegt der Fokus aber einzig auf dem 1. FC Köln, jenen Club mit dem Thielmann B-Junioren-Meister wurde. Seit 2017 spielt der schnelle Offensivmann für die Geißböcke.

Schon 2019 gab Thielmann sein Debüt für die Kölner Profis und der Beginn einer rasanten Achterbahnfahrt mit Tiefen, aber deutlich mehr Höhen. „Das Debüt damals gegen Leverkusen war für mich ein atemberaubendes Erlebnis. Aber auch mein erster Siegtreffer für den FC ist mir in Erinnerung geblieben“, sagte Thielmann. „Es ist einfach gut und wichtig, wenn man in so jungen Jahren schon so viele Spiele machen und viel Erfahrung sammeln kann. Das bringt einen auf jeden Fall weiter. Wenn man zum Beispiel in so massive Drucksituationen gerät, wie in der vergangenen Saison mit der Relegation, ist das absolut lehrreich.“