Man of the Match : FC-Profi Jan Thielmann überzeugt gegen Freiburg

Foto: dpa/Robert Michael

Köln Anthony Modeste erzielte den einzigen Treffer beim 1:0-Erfolg über Freiburg, Marvin Schwäbe parierte zwei Mal stark. Eine überragende Leistung zeigte aber auch Jan Thielmann.

FC-Trainer Steffen Baumgart spricht äußerst ungern über die einzelne Leistungen seiner Spieler. Der 50-Jährige hebt in aller Regel die Stärke der Mannschaft oder die Breite des Kaders hervor. Nach dem 3:1-Erfolg über Hertha BSC Berlin zu Beginn des Jahres sprach, wich er von dieser Maßgabe ein wenig ab. Baumgart lobte vor allem Youngster Jan Thielmann, der gegen die Hertha eingewechselt wurde und unmittelbar vor dem Spielende den 3:1-Endstand erzielte. „Jan ist 19 Jahre alt. Jedes Spiel, was er sammelt, ist gut, jedes Tor, was er sammelt, ist gut. Ich bin mit Jans Leistung absolut zufrieden“, sagte Baumgart und fügte an: „an gibt bei jeder Einwechslung Gas und bringt die Mannschaft nach vorne, sonst hätten wir die vergangenen Spiele auch nicht gewonnen. Auf lange Sicht werden wir sehr viel Freude mit Jan haben. Und dann wird er auch wieder das ein oder andere Spiel von Anfang an machen.“

Für Thielmann verlief die bisherige Spielzeit durchwachsen. Zu Beginn der Saison noch in der Stammelf, fiel er krankheitsbedingt aus und hatte Schwierigkeiten sich zurückzukämpfen. Thielmann verpasste aufgrund seiner Erkrankung zunächst das Debüt bei der U21-Nationalmannschaft, nur wenige Wochen später erzielte er sein erstes Tor für den deutschen Nachwuchs. Offenbar hat Thielmann seine Sache im Training aber gut gemacht. Der 19-Jährige stand gegen Freiburg in der Startelf und zeigte von Beginn an, warum man in Köln sehr viel Freude an ihm haben kann. „Es ist schon etwas her, dass ich von Beginn an gespielt habe. Ich bin gut reingekommen und war sehr froh, dass mich der Trainer aufgestellt hat“, sagte Thielmann.

Unsere Partner









zurück

weiter

Thielmann startet gegen Freiburg durch

Thielmann setzte die obligatorischen Vorgaben des Kölner Trainerteams in Perfektion um. Der Kölner Angreifer attackierte den Gegner früh und zwang ihn so zu Fehlern. Thielmann holte schon nach wenigen Sekunden die erste Flanke für den FC heraus, setzte mit einem Schuss die erste Duftmarke und brachte nach gut 20 Minuten eine gute Flanke auf Anthony Modeste, der den Ball aber nicht richtig traf. Nur eine Minute später ließ der 19-Jährige Nico Schlotterbeck erschreckend alt aussehen und legte Anthony Modeste die Führung auf.