Unentschieden gegen Frankfurt : Jan Thielmann rettet den FC mit umstrittenen Traumtor

Frankfurt Mit dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt hat der 1. FC Köln einen weiteren Punkt eingefahren. Im Fokus stand das Traumtor von Jan Thielmann - aber nicht, weil es so schön war.

Steffen Baumgart und Oliver Glasner standen an der Seitenlinie des Frankfurter Stadions, hoben die Hände und zogen so möglicherweise imaginäre Linien. Wieder einmal wurde während und nach einem Spiel mit Beteiligung des 1. FC Köln diskutiert, wieder einmal wurde der Videobeweis hinzugezogen, wieder einmal mit dem besseren Ende für den FC. „Jetzt haben wir zum zweiten Mal Glück gehabt, das habe ich bislang auch noch nicht gehabt“, sagte Baumgart nach dem 1:1-Unentschieden bei Eintracht Frankfurt am Sonntagnachmittag.

Den Diskussionen war ein Traumtor vorausgegangen. Ein Traumtor des eingewechselten Jan Thielmann (82.), der die Führung von Daichi Kamada (71.) ausgeglichen hatte. Aber eben auch ein Traumtor, das so möglicherweise nicht hätte zählen dürfen. Benno Schmitz flankte den Ball in den Strafraum, Ansgar Knauff wehrte mit dem Kopf Richtung Sechzehnerlinie ab, dort stand Thielmann, der volley zum 1:1-Ausgleich traf. „Mit meinen 1,78 Metern bin ich nicht der größte Spieler und sicher auch kein guter Kopfballspieler“, gab der Torschütze zu. „Deswegen setze ich mich ab, um den Ball direkt zu nehmen. Jetzt hat es geklappt, und wir sind alle froh darüber.“

Kevin Trapp: „Ich verstehe es einfach nicht“

Froh konnten die Kölner aber vor allem über den anschließenden Auftritt von Schiedsrichter Martin Petersen und den des Kölner Kellers sein. Denn bei der Schussabgabe stand Florian Dietz wenige Zentimeter im Abseits und dabei in der Sichtlinie von Frankfurts Torhüter Kevin Trapp, der nach eigener Aussage nichts sehen und deswegen auch nicht reagieren konnte. „Dietz steht im Abseits und ich verstehe nicht, warum man das nicht rigoros abpfeift“, sagte Trapp. „Jede Woche haben wir Diskussionen über diese Tore. Und dann müssen wir wieder fünf Minuten warten, der Schiri schaut es sich an. Ich verstehe es nicht.“

Auch Baumgart äußerte nach dem Schlusspfiff und Ansicht des „Beweismaterials“ sein Unverständnis. Aber nicht nur wegen der vermeintlichen Fehlentscheidung. „Wenn Flo wirklich im Abseits steht, dann ist es eine Behinderung. Das gleiche hatten wir gegen Schalke, da wurde das Tor zurückgenommen“, sagte der 50-Jährige. „Angeblich ging es bei dem Beweis aber um insgesamt vier Situationen. Wenn wir jetzt vier Situationen brauchen, um ein Tor ab- oder anzuerkennen, dann finde ich es schwierig. Da treffe ich im jeden Training klarere Entscheidungen.“

Baumgart überrascht mit der Aufstellung

Überraschende Entscheidungen hatte der Trainer zuvor getroffen – bei seiner Aufstellung. Gleich vier Veränderungen hatte Baumgart gegenüber der Europapokal-Pleite am Donnerstag vorgenommen. So kamen Sargis Adamyan, Steffen Tigges und Mathias Olesen überraschend zu ihrem Liga-Startelf-Debüt. Es wurde ein holpriges. Vor 50 000 Zuschauern neutralisierten sich die Teams im ersten Durchgang. Der FC fand in der Offensive zu wenig statt. Auch, weil die drei neuen Kräfte keine Bindung zum Spiel und die Pässe der Kölner Profis überraschend selten den Weg zum Mitspieler fanden. Aber auch Frankfurt tat sich lange schwer.