Keller will den Markt sondieren : FC-Spieler Jeff Chabot fällt nach OP lange aus

Köln Der 1. FC Köln wird möglicherweise doch noch mal auf dem Transfermarkt tätig werden. Einige Spieler zogen sich im Duell gegen den VfB Stuttgart Verletzungen zu. Unter anderem fällt Jeff Chabot nach einer Op lange aus.

Das Duell gegen den VfB Stuttgart hat beim FC Spuren hinterlassen: Der 1. FC Köln muss offenbar längere Zeit auf Innenverteidiger Jeff Chabot verzichten. Der 24-Jährige zog sich im Spiel gegen den VfB am Sonntag eine Sprunggelenkverletzung zu und wurde bereits operiert. Auch Benno Schmitz verletzte sich am Sprunggelenk, kann aber konservativ behandelt werden. Eric Martel musste die Begegnung ebenfalls frühzeitig verlassen. Schon während des Spiels deutete die Untersuchung der Mannschaftsärzte nichts Gutes an. Immer wieder schrie der junge Mittelfeldspieler auf. Jetzt folgte die Bestätigung: Martel zog sich einen Bruch der Mittelhand zu. Gemeinsam mit dem Spieler soll beraten werden, wie der 20-Jährige behandelt wird.

Auch Mathias Olesen war verletzt vom Platz gegangen. Der Luxemburger soll ebenfalls noch am Montag untersucht werden. Vor allem aber die Verletzungen von Chabot und Schmitz könnten doch noch einmal Bewegung auf den Transfermarkt bringen. „Mit den Verletzungen ist eine neue Situation entstanden. Wir werden den Transfermarkt in den nächsten Tagen sondieren und schauen, ob wir uns in der Defensive noch einmal sinnvoll verstärken werden“, sagte Sportdirektor Christian Keller. Eigentlich hatten die Kölner angekündigt, auf dem Transfermarkt nicht mehr aktiv werden zu wollen. Man vertraue dem Kader. Durch den wahrscheinlichen Abgang von Kingsley Ehizibue ist der FC in der Defensive ohnehin geschwächt.