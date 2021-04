Überraschungserfolg : Jonas Hector führt Köln zum Sieg über Leipzig

Köln Dank einer überragenden Leistung von Jonas Hector darf sich der 1. FC Köln wieder Hoffnungen im Abstiegskampf machen. Mit 2:1 setzte sich Köln überraschend gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig durch.

FC-Trainer Friedhelm Funkel stellte im Vergleich zum Leverkusen-Spiel auf drei Positionen um. Wie erwartet kehrte Duda in die Startelf zurück, zudem begannen Elvis Rexhbecaj sowie Dominick Drexler. Leipzig war von Beginn auf Ballbesitz aus, drückte Köln tief in die eigene Hälfte und erarbeitete sich bereits in den Anfangsminuten erste Chancen. Einen Schuss von Amadou Haidara musste die Kölner Abwehr bereits nach wenigen Sekunden in Not abblocken. Von dem mutigen Offensivspiel gegen Bayer war bei den Kölnern in der Anfangsphase nichts zu sehen. Zwar stand der FC in der Defensive in der Regel gut, das Umschaltspiel nach vorne funktionierte aber nicht. Mehr als ein misslungener Ball aus dem Halbfeld von Kingsley Ehizibue auf Jonas Hector wollte den Gastgebern in den ersten 20 Minuten nicht gelingen.