“Man of the Match“ : FC-Kapitän Jonas Hector geht gegen den BVB mit Leidenschaft voran

“Man of the Match“

Köln FC-Profi Jonas Hector überzeugte gegen Borussia Dortmund vor allem durch seine Qualitäten als Führungsspieler. Beim 3:2-Sieg zeichnete sich der 32-Jährige vor allem durch seine unermüdliche Leidenschaft aus und motivierte so seine Mitspieler.

Nach dem Abpfiff ließ FC-Kapitän Jonas Hector seinen Emotionen freien Lauf. Erst animierte der 32-Jährige seinen derzeit verletzten Teamkollegen Tim Lemperle zum Feiern. Dann schritt er mit hochgerissenen Armen in Richtung Südkurve des Rheinenergie-Stadions und ließ sich von dem Jubel der Ränge berieseln. Auch wenn drei andere Kölner die Tore beim 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund am Samstagnachmittag erzielten, zeigte sich Hector über das gesamte Spiel kämpferisch und sorgte vor allem nach dem 0:1-Rückstand in der 31. Minute dafür, dass seine Mannschaftskollegen es ihm gleichtaten. „Wir hatten Mentalität, Laufbereitschaft und Chancen. Alle Spieler funktionieren nur in diesem Kollektiv so gut. Alle bringen ihre Qualität auf den Platz und sind für den anderen da. Nur so funktioniert es“, fasste FC-Trainer Steffen Baumgart nach dem Spiel zusammen.