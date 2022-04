Kopfverletzung im Spiel gegen Bielefeld : Darum war die Auswechslung von FC-Kapitän Jonas Hector nötig

Köln Beim 3:1-Erfolg über Arminia Bielefeld musste Jonas Hector nach einem Zusammenprall ausgewechselt werden. Der Kölner Kapitän hatte sich eine tiefe Platzwunde zugezogen. In der Vergangenheit kam es bei ähnlichen Unfällen immer wieder zu Gehirnerschütterungen. Experten warnen vor Folgeschäden - vor allem bei Kindern.

Dass FC-Trainer Steffen Baumgart an der Seitenlinie gefühlt so viele Kilometer abspult wie sein gesamtes Team auf dem Platz, ist bekannt, wenn auch nicht statistisch bewiesen. Dass der Trainer aber ebenfalls den eigenen Sechzehner während eines Liga-Spiels betritt, kommt dagegen so gut wie nie vor. Am vergangenen Samstag war es so weit. Baumgart eilte im Duell gegen Bielefeld auf den Platz, direkt zu seinem Kapitän. Keine zwei Minuten nach der Vorarbeit zum 1:0 für den 1. FC Köln war Jonas Hector mit Arminia-Spieler Alessandro Schöpf zusammengeprallt und verletzt am Boden liegen geblieben. Hector wirkte sichtbar benommen. Nach einigen Minuten Behandlungszeit wurde der ehemalige Nationalspieler in die Kabine geführt. „Wenn jemand mit dem Kopf gegen einen Gegner prallt und es gibt keine neurologischen Auffälligkeiten, dann liegt vermutlich eine Schädelprellung vor, eine Beule. Die hat jeder schon einmal erlebt“, sagte Professor Eckhard Rickels, Neurochirurg und Mit-Initiator der in Bonn ansässigen „Schütz deinen Kopf“-Initiative der Hannelore-Kohl-Stiftung, unserer Redaktion noch in der Hinrunde. Damals waren Luca Kilian und Benno Schmitz im Spiel gegen Frankfurt nach einem Zusammenprall ausgewechselt worden. „Gibt es aber Auffälligkeiten, liegt vermutlich eine Schädel-Hirn-Verletzung vor. Die birgt eine gewisse Gefährlichkeit. Der Spieler muss vom Platz“, so der Experte weiter.