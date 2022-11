WM 2022 : FC-Kapitän Jonas Hector sagte Hansi Flick WM ab

Köln Nach dem Wunsch von Hansi Flick hätte Jonas Hector sein Comeback in der DFB-Elf feiern können. Doch der Kapitän des 1. FC Köln sagte dem Bundestrainer offenbar ab.

Es wäre ein spektakuläres Comeback geworden: Jonas Hector zurück in der Nationalmannschaft und das zur WM 2022. Wie „Sky“ berichtet, wollte Bundestrainer Hansi Flick den Kölner Kapitän in den Kader der Nationalmannschaft berufen. Seit Jahren ist die linke Verteidigerposition eine Baustelle der Nationalelf. Hector, der seit Jahren auf konstant hohem Niveau spielt, offenbar für Flick eine Option. Doch der Kapitän des 1. FC Köln hat Flick nach Sky-Informationen abgesagt. „Ich war darüber informiert und habe auch mit beiden gesprochen. Es war eine Entscheidung, die Jonas alleine getroffen hat“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart am Mittwoch. „Er ist ein erfahrener Spieler, dem man nichts mehr raten muss. Wir sollten das respektieren. Das ist seine persönliche Entscheidung und das ist so zu respektieren.“