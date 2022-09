Scorerpunkt für den DFB : FC-Youngster Justin Diehl überzeugt bei U19-Debüt

Köln Justin Diehl gilt schon länger als vielversprechendes Stürmertalent beim 1. FC Köln. Der 17-Jährige trainierte bereits mehrfach bei den Profis mit. Jetzt überzeugte der schnelle Youngster auch bei seinem Debüt im DFB-Trikot.

In vier Ligaspielen hat Diehl bereits drei Tore erzielt, in der ersten Runde des U19-DFB-Pokals legte er gegen Rot-Weiss Essen noch einmal drei Treffer nach. Am Mittwoch feierte der 17-Jährige dann sein Debüt in der U19 der Nationalmannschaft. Nach einer guten Stunde wurde Diehl in der EM-Qualifikation gegen Armenien vor 720 Zuschauern in Gifhorn eingewechselt. Der Angreifer legte unter anderem Doppeltorschütze Keke Topp vom FC Schalke 04 das 4:0 auf. Insgesamt war es für Diehl das neunte Spiel mit dem Adler auf den Brust. Der Stürmer lief drei Mal für die U18 und fünf Mal für die U16 des DFB auf. Am Samstag steht für die deutsche Auswahl das zweite Spiel gegen die U19 von Weißrussland auf dem Programm. Der dritte Gruppengegner ist die Slowakei.