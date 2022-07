Kaderanalyse Teil I - Torhüter : So starten die Keeper des FC in die neue Saison

So starten die Keeper des FC in die neue Saison

Analyse Köln Nominell startet der 1. FC Köln mit dem gleichen Torhüter-Quartett wie im Vorjahr in die neue Saison. Die Vorzeichen haben sich aber komplett verändert.

Sechs Neuzugänge hat der 1. FC Köln bereits früh in der Vorbereitungsphase vorstellen können. Mit der Verpflichtung von Sargis Adamyan wurde vorerst die letzte Baustelle bei den Transferbemühungen geschlossen. Keine Veränderung sieht der FC auf den Torhüter-Posten vor - zumindest noch nicht, zumindest nicht nominell. Mit Timo Horn, Marvin Schwäbe, Jonas Urbig und Matthias Köbbing gehen die Kölner erneut mit einem Keeper-Quartett in die neue Saison. Allerdings haben sich die Vorzeichen gegenüber dem Vorjahr grundlegend verändert. Marvin Schwäbe hat sich vom Herausforderer zur neuen Nummer eins entwickelt. Nahezu ein Jahrzehnt hatte diese Position Horn inne. Der gebürtige Kölner ist nun der Herausforderer.

Zu dem Wechsel zwischen den Pfosten wäre es ohne Horns Verletzung möglicherweise nie gekommen, zumindest nicht so früh. „Für ihn ist es einfach unglücklich gelaufen. Er hat sich verletzt und so kam ich zum Spielen. Die Duelle habe ich gut bestritten und so meine Chance genutzt“, sagte Schwäbe im GA-Interview. Doch die Verletzung ist nur ein Grund für den Wechsel. Schwäbe passt als so genannter „Sweeper Keeper“, also als mitspielender Torhüter, besser ins System von Steffen Baumgart. Der Keeper mischt sich ins Spiel mit ein, ist im Grunde der erste Aufbauspieler und hat dort deutliche Vorteile gegenüber Timo Horn. „Natürlich kommt mir die Spielweise entgegen“, sagte Schwäbe. Gemeinsam mit Torwartrainer Uwe Gospodarek haben beide Torhüter an der Explosivität und Sprungkraft gearbeitet.