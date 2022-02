Duell gegen RB : 1. FC Köln: Wie realistisch ist ein Sieg gegen Leipzig?

Analyse Köln Am Freitagabend ist der 1. FC Köln zu Gast bei RB Leipzig. In der Tabelle liegen die Kölner vor den Sachsen. Ein Selbstläufer dürfte die Begegnung bei RB aber nicht werden.

Und doch ist das Selbstverständnis beim FC ein anderes geworden. „Wir wollen den Abstand auf die Abstiegsplätze mit jedem Sieg vergrößern und peilen die 40er-Marke an“, sagte am Dienstag auch Salih Özcan. Aber: „Gegen Leipzig hoffen wir erstmal auf die nächsten drei Punkte.“ Noch in der vergangenen Spielzeit wäre man vor dem Duell gegen RB mehr als zufrieden mit einem Punkt gewesen. Dass Köln am Ende sogar vier Zähler holte (0:0 in Köln, 2:1-Erfolg in Leipzig), kam einer Sensation gleich und hatte maßgeblichen Anteil an der knappen Rettung der Geißböcke. Dennoch: Einen Punkt am 22. Spieltag in Leipzig hätte man in Köln vor der Saison wohl auch umgehend unterschrieben. Zufrieden wird der FC auch am Freitag mit einem Zähler sein. Doch es scheint auch mehr möglich zu sein: „Leipzig darf man nicht ins Spiel kommen lassen. Dann sind auch dort drei Punkte möglich für uns“, sagte Özcan.