Expertenanalyse : Kann die Doppelbelastung für den FC zum Problem werden?

Analyse Köln Bereits nach der ersten englischen Woche sprach FC-Trainer Steffen Baumgart von der hohen Belastung und müden Spielern. Kann diese Belastung für die Geißböcke zum Problem werden? Wir haben mit einem Experten gesprochen.

Steffen Baumgart war die Hitze deutlich anzusehen. Der Coach des 1. FC Köln stand nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag zwischen den TV-Experten des Streamingdienstes Dazn, die Schiebermütze verschollen, die Haare an der Stirn festgeschwitzt. Auch Baumgart war beim 1:1-Unentschieden wieder 90 Minuten die Seitenlinie rauf- und runtermarschiert, hatte wieder einmal eine läuferische Höchstleistung abgerissen, und das bei sommerlichen Temperaturen – jenseits der 30 Grad. Nicht nur für Baumgart bedeutete die Temperatur eine zusätzliche Hürde. „Wir haben jetzt gefühlt das vierte oder fünfte Spiel in Folge bei dieser Hitze. Das ist für uns neu, und das hat man den Jungs angesehen“, sagte Baumgart. „Ich wusste gar nicht, wen ich zuerst runternehmen sollte. Sie haben es dann durchgezogen.“

Schon nach 56 Minuten brachte der Kölner Trainer am Sonntag gleich drei neue Kräfte. Die Anstrengung der vergangenen Wochen, vor allem aber die der englischen Woche mit dem Europapokal, machte sich deutlich bemerkbar. Die Doppelbelastung, der der FC mit der Conference League aktuell ausgesetzt ist, hinterlässt erste, aber tiefe Spuren. „Ich bin zum ersten Mal als Trainer in der Situation, dass wir nicht nur eine normale englische Woche haben, sondern nachfolgend weitere“, sagte Baumgart vor einigen Tagen.

Hitze spielt eine große Rolle

Die Belastung war so erwartbar, trifft in dieser Spielzeit natürlich nicht nur den FC, doch die Rheinländer könnten besonders betroffen sein. „Die Belastung wird von jeder Mannschaft sehr unterschiedlich empfunden. Für ein Team, das serienmäßig in der Champions League antritt, ist es einfacher als für eine Mannschaft, die auf dem Gebiet neu unterwegs ist“, sagt Daniel Memmert, Professor am Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik der Sporthochschule in Köln. „Oft ist dann die Breite des Kaders mitentscheidend.“

Obwohl Baumgart immer wieder eben jene Breite des Kaders beim FC lobt, ist der Club gerade in diesem Punkt natürlich anders aufgestellt als die Top-Teams der Liga, auch als Champions-League-Teilnehmer Frankfurt. „Die Eintracht hat von der Bank noch einmal ordentlich nachgelegt, aber auch eine ordentliche Physis an den Tag gelegt“, sagte Timo Hübers. „Im Spiel gegen Frankfurt war schon ganz klar zu sehen, dass da einige Spieler müde waren, dass die Dreifachbelastung eine Rolle spielt“, sagt Memmert. „Das ist dann aber auch für die Psyche der Spieler neu. Vor allem für Akteure, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben.“ Zwar gibt es beim FC eine ganze Reihe von Spielern, die bereits europäisch vertreten waren, viele sammelten ihre Erfahrung aber als Ergänzungsspieler oder in Qualifikationsspielen.

Doch nicht nur die Doppelbelastung setzte den Kölnern am Sonntag zu. „Gerade bei der intensiven Spielweise des FC spielt die Hitze eine große Rolle. Das ist mitunter schon extrem, wie die Kölner den Gegner angehen“, sagt Memmert. Tatsächlich kommt Köln auch in dieser Spielzeit wieder auf den Top-Wert der Laufleistung und gehört zu den Top-Teams in den Disziplinen „intensive Läufe“ und „Sprints“. Nach wie vor fordert Baumgart von seinen Spielern vor allem eine hohe Intensität. „Da ist es nicht verwunderlich, dass einige Spieler müde werden. Ich habe am Wochenende ein Spiel zwischen Kaiserslautern und Fürth gesehen. Lautern hat gemütlich an der Mittellinie gewartet. Das ist auch ein Mittel, mit der Hitze umzugehen.“ Das entspräche aber nicht der offensiven Spielweise von Steffen Baumgart. Der Kölner Coach wird von seinem Spielstil trotz hoher Belastung und Hitze natürlich nicht abweichen.

Fehérvár hatte spielfrei

Der 50-Jährige betonte vor dem Hinspiel gegen Fehérvár, dass er die ungewohnte Belastung über die Trainingssteuerung auffangen wolle. „Die Umstellung in der Belastungssteuerung ist gerade für Mannschaften, die erstmals europäisch spielen, enorm. Da werden andere Schwerpunkte gelegt, es wird weniger und anders trainiert, es werden andere Spitzen gesetzt“, sagt Memmert. „Es geht aber nicht nur um eine physische Veränderung, sondern auch um eine psychische. Die Kölner Spieler verfügen noch nicht über die Europa-Erfahrung wie beispielsweise die Bayern, die ein Abo auf die Champions League haben. Aber die richtige Steuerung wird man beim FC schon genau im Auge haben.“