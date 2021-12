FC-Kapitän fällt aus : Jonas Hector fehlt dem 1. FC Köln in Bielefeld

Köln Ohne seine Kapitän Jonas Hector reist der 1. FC Köln zur Auswärtspartie nach Bielefeld. Vor dem Spiel gegen die Arminia äußerte sich Trainer Steffen Baumgart zudem über die hohe Impfquote in der Mannschaft.

Die Befürchtungen beim 1. FC Köln sind eingetreten. Der Fußball-Bundesligist muss im Gastspiel bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr) auf die Dienste von Jonas Hector verzichten. Eine Oberschenkelverletzung lässt einen Einsatz des Kölner Kapitäns nicht zu. Er wird die Mannschaft zu der Partie in Ostwestfalen nicht begleiten. „Es liegt nichts Strukturelles vor“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag. Das Risiko, die Verletzung des 31-Jährigen könnte schwerwiegender werden, sei aber zu groß, betonte Baumgart.

Als Alternative für einen Startelfeinsatz als Linksverteidiger bietet sich Benno Schmitz an, der dafür von der rechten auf die andere Seite wechseln müsste. Das hat bereits nach Hectors verletzungsbedingter Auswechslung im Derby gegen Borussia Mönchengladbach gut funktioniert. Oder aber der lange verletzte Jannes Horn erhält eine Chance von Beginn an. „Es geht darum, ob wir Jannes Horn das schon zutrauen. Wir haben das Gefühl, dass er schon von Anfang an spielen könnte. Er ist jetzt seit vier, fünf Wochen im richtigen Mannschaftstraining dabei und hat vier Spiele gemacht, mit dem Testspiel gegen Paderborn und der U21. Wir haben ihn bewusst auch noch mal in der U21 spielen lassen. Wenn es nicht für die Startelf reicht, dann würde er mit hoher Wahrscheinlichkeit ins Spiel reinkommen, und Benno würde seine Position auf der linken Bahn übernehmen“, sagte Baumgart.