2:5-Niederlage im Rheinderby : FC kassiert Pleite in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der 1. FC Köln hat drei Tage nach dem 0:1 gegen Partizan Belgrad das zweite Spiel in Folge verloren. Ausgerechnet im Rheinderby setzte sich Borussia Mönchengladbach mit 5:2-Toren gegen die Geißböcke durch.

Nur zu gerne hätte FC-Trainer Steffen Baumgart am Sonntagnachmittag bei Borussia Mönchengladbach ein Stück Kölner Fußball-Historie geschrieben und als erster Bundesliga-Coach der Geißböcke mit dem FC drei Rheinderbys in Folge gewonnen. Stattdessen kassierte der 50-Jährige am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga zum ersten Mal in dieser Saison zwei Niederlagen in Serie. Vor 54.042 Zuschauern hatte Florian Kainz (31.) die Führung durch Marvin Friedrich (27.) per Elfmeter ausgeglichen, bevor der Mittelfeldmann selbst einen Strafstoß verursachte und zudem mit Gelb-Rot vom Platz musste. Ramy Bensebaini (45.) traf zum 2:1. Nach dem Wiederanpfiff erhöhten Lars Stindl (47.) und erneut Bensebaini (76.) auf 4:1. Denis Huseinbasic (83.) verkürzte mit seinem ersten Bundesligator auf 4:2. In der Nachspielzeit traf Marcus Thuram zum 5:2-Endstand.