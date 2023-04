Fußball-Bundesliga: 1. FC Köln kassiert bittere Niederlage gegen Freiburg

FC-Trainer Steffen Baumgart bot seine beim 3:1 in Hoffenheim bewährte Mannschaft erneut von Anfang an auf. Natürlich auch Hector, der Kapitän stand in der Startelf in seinem drittletzten Spiel im Stadion in Müngersdorf. Und die eingespielte Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart blieb im Rhythmus und offensiv. Dann kam sie erstmals dem Freiburger Tor nahe. Flekkens Fehler nach Dejan Ljubicics Flanke nutzte Maina zur Direktabnahme - und der niederländische Torhüter machte seinen Fehler wieder wett (21.). Erst recht, als er eine Minute später einen Kopfball von Jeff Chabot in Weltklassemanier entschärfte.