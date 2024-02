Remis bei der TSG Hoffenheim 1. FC Köln kassiert Dämpfer in der Nachspielzeit

Der Gästeblock in der Sinsheimer Arena erstrahlte am Karnevalssonntag in bunten Farben. Ein Großteil der 6000 mitgereisten Anhänger des 1. FC Köln hatte die Fahrt in den Kraichgau kostümiert angetreten. Die jecke Reisegruppe aus dem Rheinland wedelte mit Luftballons, ließ farbigen Rauch emporsteigen und beschallte das mit rund 23.000 Besuchern ansonsten spärlich gefüllte Rund mit kölschen Tön. Es fehlte nicht viel und die Anhänger der Geißböcke hätten zum ersten Mal in der laufenden Saison der Bundesliga zwei Siege in Folge bejubeln können.