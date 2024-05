Klassenerhalt in weiter Ferne Die Hoffnung beim 1. FC Köln sinkt auf Tiefpunkt

Das ist nicht in Zweifel zu ziehen. Was jedoch nichts anderes bedeutet, dass selbst am kämpferischen Limit agierende Kölner nicht in der Lage sind, solche Spiele wie gegen die deutlich ersatzgeschwächten und schlagbaren Freiburger für sich zu entscheiden. Nur zwei Punkte aus den vergangenen vier Partien, unter anderem gegen Absteiger Darmstadt 98 und Konkurrent Mainz 05, dabei lediglich einen Treffer erzielt (per Elfmeter in Mainz) – das ist schlicht nicht ausreichend, um eine weitere Berechtigung für die Bundesliga zu erhalten. Diese Erkenntnis hatte sich nach dem Schlusspfiff auch bei den Spielern manifestiert. Es habe nicht geklappt, sagte der erst in der 67. Minute eingewechselte Kapitän Florian Kainz am späten Samstagabend, deshalb sei die Stimmung „sehr schlecht“. Alle seien „sehr niedergeschlagen“. Auch die Fans. „Die Stimmung im Stadion war nach dem Spiel auch sehr eigenartig, sehr ruhig.“ Beinahe gespenstisch.