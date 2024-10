Verdientes 2:0 gegen Aufsteiger 1. FC Köln kehrt durch Sieg gegen Ulm in die Erfolgsspur zurück

Mit einem Spieler mehr verschaffte sich die Struber-Elf zwar eine optische Überlegenheit, den Weg in die gefährlichen Räume fand sie aber nur selten. Die Gäste, angeleitet von Trainer Thomas Wörle, befreiten sich auch spielerisch ansprechend und hielten die Partie offen und den Gegner in Unterzahl weitgehend von ihrem eigenen Tor fern. Angreifer Felix Higl, ein gebürtiger Kölner, dessen Vater Alfons früher selbst FC-Profi war, hatte nach zuvor zwei Siegen des SSV in Folge angekündigt: „Wir kommen mit Rückenwind.“ Und tatsächlich zeigten die Ulmer in Unterzahl, dass sie in der 2. Liga angekommen sind. Dagegen tat sich Köln trotz Spielkontrolle nach der früheren Führung schwer im Aufbauspiel, zeigte ungewohnte Ungenauigkeiten im Passspiel. Trotz 9:2 Torschüssen zur Pause: Bis auf die frühe Chance Lemperles und dem Tor durch Hübers fehlte es den Kölner an Wucht, Präzision und Torgefahr in der Offensive.