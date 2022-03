Timo Hübers und Luca Kilian geben der Kölner Defensive den nötigen Halt : Warum die FC-Abwehr nach Czichos‘ Abgang besser geworden ist

An ihnen ist so schnell kein Vorbeikommen: Timo Hübers (links) und Luca Kilian. Foto: dpa/Marius Becker

KÖLN Sie hatten sich schon ein paar Sorgen gemacht beim 1. FC Köln, als Abwehrchef Rafael Czichos den Club in der Winterpause verließ. Doch Timo Hübers und Luca Kilian sprangen bravourös in die Bresche – seither ist die Kölner Verteidigung sogar stabiler als zuvor.

Von Leon Causemann

In einem bekannten kölschen Lied der Höhner heißt es: „Echte Fründe ston zesamme“. Zwei Zugezogene haben beim 1. FC Köln ein solches Band schon geknüpft. „Gerade zwischen Innenverteidigern ist es wichtig, dass man auch zwischenmenschlich ganz gut klarkommt“, sagt Timo Hübers. Der Innenverteidiger des 1. FC Köln spricht über Luca Kilian.

Nach dem Abgang von Abwehrchef Rafael Czichos im Winter bilden die beiden das neue Abwehrduo des FC. Gerade zwischen den Innenverteidigern sei eine solche Bindung noch mal eine besondere, so Hübers. „Wenn ich nicht da bin, ist der andere da“, kann sich der Sommerzugang von Hannover 96 auf seinen Nebenpart verlassen. Und trotz anderslautender Befürchtungen können die beiden den Abgang von Czichos bislang mindestens kompensieren.

Die Deckung lässt nicht viel zu

Nach der Winterpause kassierten die Geißböcke im Schnitt 0,6 Gegentore – das sind genauso viele wie vor dem Wechsel ihres Abwehrchefs nach der Hinrunde. „Das zeichnet uns aus, dass wir eigentlich nicht so viel zulassen“, meint der 25-jährige Hübers zufrieden. Doch diese neue Kölner Konstante war nicht zwingend einkalkuliert. Schließlich kam der Wechsel von Czichos, der am vergangenen Wochenende seinen ersten Einsatz als Kapitän von Chicago Fire in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) hatte, aus heiterem Himmel. Vieles andere war zu diesem Zeitpunkt genauso unklar: Denn neben dem gesetzten Czichos war der zweite Platz in der Innenverteidigung noch vakant. Keiner der anderen Kandidaten konnte sich neben dem Routinier bis dahin festspielen. So hatte der FC nach dem Czichos-Abgang schließlich zwei offene Positionen zu besetzen. Hinzu kam der Wechsel des dauerhaft unzufriedenen Jorge Meré, der sein Innenverteidiger-Glück fortan in Mexiko suchte. Der Verein kam nicht umhin, den Sommerzugängen Hübers und Kilian das Vertrauen zu schenken – wohl auch aus Zugzwang.

Zwar lieh der FC Jeff Chabot von Sampdoria Genua aus, doch dieser spielte bislang keine Rolle. Gegen Hertha BSC bildeten Hübers und Kilian zum Rückrundenstart dann erstmals in einem Pflichtspiel die Kölner Innenverteidigung. Seitdem stehen die Domstädter konstant in der oberen Tabellenhälfte, und um die Leistung der Innenverteidiger sorgt sich niemand. Zweimal spielte der offensiv ausgerichtete FC seitdem zu null. „Wir laufen öfter in Konter. Da können wir noch einen Schritt nach vorn machen“, meint Hübers kritisch. Doch im Vergleich zur kompletten Hinrunde stand die Null in der ersten Saisonhälfte lediglich einmal mehr.

Tragende Säulen im Kölner Spiel

Somit entwickelten sich Hübers und Kilian in den vergangenen Wochen zu tragenden Säulen im Kölner Spiel. Gegen Fürth war Kilian, der vom Bundesliga-Rivalen Mainz 05 ausgeliehen ist, der beste Spieler auf dem Feld. Der 22-Jährige rettete sein Team mit guten Einzelaktionen vor Gegentoren. Hübers war der beste Zweikämpfer des Teams und gewann 68 Prozent seiner Duelle. Eine Woche zuvor gegen Frankfurt war er noch der überragende Spieler. Der ehemalige Hannoveraner gewann 92 Prozent seiner Zweikämpfe, hatte eine Passquote von 90 Prozent, war mit 33,3 km/h schnellster Spieler der Kölner und beendete das Spiel mit zwei Torschüssen. Am 20. Spieltag gegen Bochum gelang dem 1,90 Meter großen Hübers bereits sein erstes Bundesligator.

Zuvor war Czichos mit 62 Prozent gewonnenen Zweikämpfen noch der stärkste Verteidiger des FC. Doch mit dem neuen Innenverteidiger-Paar haben die Kölner nicht nur spielerisch an Qualität gewonnen – nach elf Einsätzen scheint Hübers an die Zweikampfstärke von Czichos nicht nur herankommen zu können. Der 25-Jährige gewinnt im Schnitt 65 Prozent seiner Duelle und damit mehr als Czichos. Zudem steigerte sich Hübers in dieser Statistik seit dem Rückrundenstart. Der geborene Hildesheimer hat vom Czichos-Abgang profitiert: „Ich glaube, das kann man nicht abstreiten, dass ich da ein bisschen eingesprungen bin. Zumindest, was die Spielanteile anbelangt“, meint Hübers bescheiden.