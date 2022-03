FC-Außenspieler : FC-Profi Kingsley Ehizibue trotzt der Reservistenrolle

Köln In der aktuellen Spielzeit kommt Kingsley Ehizibue auf elf Einsatzzeiten. Trotz seiner schwierigen Situation behält der Außenspieler seine gute Laune und war gegen Dortmund ein Aktivposten.

Die 50 000 Zuschauer im Stadion des 1. FC Köln applaudierten am Sonntagabend lautstark, als FC-Spieler Kingsley Ehizibue gegen BVB-Topstürmer Erling Haaland zur Grätschte ansetzte und den Ball souverän klärte. Der ehemalige nigerianische Nationalspieler kam gegen Borussia Dortmund bereits nach acht Minuten in die Partie, weil sich Rechtsverteidiger Benno Schmitz eine Oberschenkelverletzung zuzog. „Es war schwer für Benno. Dann haben wir auch noch ein Tor kassiert. Ich habe meine Chance bekommen und ganz gut angenommen. Dafür bin ich sehr dankbar“, so Ehizibue am Dienstagmittag nach dem Training der FC-Profis.

Nach seiner Einwechselung warf „Easy“, wie ihn die Kölner Fans nennen, direkt alles in das Spiel rein. Mit einer Zweikampfquote von 63 Prozent gewannen bei den Kölnern nur die Innenverteidiger Luca Kilian und Timo Hübers mehr Duelle. Noch dazu landeten 80 Prozent seiner Pässe bei den Mitspielern. Auch in der Offensive konnte sich der 26-Jährige einige Male gegen den Dortmunder Thorgan Hazard durchsetzen und leitete gegen Ende noch einmal eine Chance für Mark Uth ein. „Das sagt auch viel über unsere Mannschaft. Egal, wer spielt, alle sind vorbereitet. Alle sind spritzig und das sieht man auch, wenn ich, Jan, King oder wer auch immer reinkommen“, so der Rechtsfuß.

Ehizibue hatte es zuetzt schwer

Während Benno Schmitz auf der Rechtsverteidigerposition aktuell ein Leistungshoch erlebt und auch Kingsley Schindler immer häufiger auf der rechten Seite zum Einsatz kommt, hat es Ehizibue schwer, zum Zug zu kommen. „Das ist schwierig. Wir wollen alle spielen. Die anderen machen es gut. So einfach ist das. Der Trainer hat mir das auch so erklärt. Dann bin ich jetzt der dritte Außenverteidiger, aber, wenn ich die Chance habe, dann nutze ich sie.“ Der 26-Jährige geht aber nicht nur professionell mit seiner Situation um, sondern unterhält auch die Mannschaft bei jedem Training. „Wenn du eine Chance hast, zu spielen, die Mannschaft so gut spielt und man immer noch gesund ist, dann macht mir das ganz viel Freude. Da kann man keine schlechte Laune haben.“