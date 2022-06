Abschied oder Reservistenrolle? : Wie geht es weiter mit FC-Profi Kingsley Ehizibue?

Köln FC-Profi Kingsley Ehizibue kam in der vergangenen Saison nicht über die Rolle des Edelreservisten hinaus. Auch wenn der 27-Jährige seine Reservisten-Rolle annahm, dürfte er sich derzeit mit einem möglichen Wechsel beschäftigen.

In der vergangenen Saison verging nahezu kein Training, bei dem FC-Profi Kingsley Ehizibue nicht einmal laut lachte. Der 27-Jährige ist immer für einen Spaß zu haben und kommt mit seinem Humor ganz offensichtlich auch bei seinen Mitspielern gut an. Auch wenn der Rechtsverteidiger seit zwei Jahren eine Reservisten-Rolle beim 1. FC Köln einnimmt, wirkt die Frohnatur niemals unzufrieden. Während Spieler wie Ondrej Duda oder Timo Horn auch mal Enttäuschung über mangelnde Spielzeiten äußern, zeigt sich der Niederländer stets optimistisch. Zumindest nach außen. In der vergangenen Saison stand der Abwehrspieler 16-mal auf dem Feld, darunter acht Kurzeinsätze. „Wenn du eine Chance hast, zu spielen, die Mannschaft so gut spielt und man immer noch gesund ist, dann macht mir das ganz viel Freude. Da kann man keine schlechte Laune haben“, sagte Ehizibue noch im März.

Auch FC-Trainer Steffen Baumgart weiß „Easys“ Souveränität im Umgang mit seiner Situation zu schätzen. Nachdem der Spieler zu Beginn der Saison noch dritter Rechtsverteidiger hinter Benno Schmitz und Kingsley Schindler war, kam er im Saisonendspurt an erster Stelle für den verletzten Schmitz zum Einsatz. „Das, was er macht, macht er gut, wenn er drin ist“, so Baumgart Anfang April. An der Einsatzbereitschaft mangelt es dem 27-Jährigen nicht. Wie im Spiel wirft er sich auch im Training in die Zweikämpfe und erhält dafür meist positives Feedback. Auch mit seiner enormen Geschwindigkeit passt der Spieler in das Baumgartsche System. In der Offensive fehlt es jedoch häufig noch an Präzision. „Ich gebe alles, im Training und im Spiel. Das mache ich immer. Ich fühle mich hier gut. Klar, ist es schwierig, dass ich bisher in dieser Saison nicht so viel gespielt habe. Aber jetzt liegt der Fokus auf der restlichen Saison und dann gucken wir, was die Zukunft bringt“, sagte Ehizibue im März.