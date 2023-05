Fußball-Bundesliga FC spielt sich beim 5:2 gegen Hertha BSC in einen Rausch

Die Sinne waren also geschärft - und allem Anschein nach jene der Kölner mehr. Der FC zeigte deutlich, dass die Saison noch nicht vorbei ist für ihn. Eine beinahe berauschende Vorstellung, die in einem überzeugenden 5:2 (3:2)-Sieg ihren Ausdruck fand. Der Kopf spielte also mit, und auch die Füße wollten sich nicht zweimal bitten lassen. Mit nun 42 Zählern hat der FC sein Ziel schon am 32. Spieltag erreicht. Die Hertha droht ihres zu verpassen. Es passte auf Kölner Seite also einiges zusammen an diesem Freitagabend voller Euphorie in Müngersdorf.