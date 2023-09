Erster Punkt Köln erkämpft sich ein 1:1 bei Eintracht Frankfurt

Es war ein zähes Ringen um auf dem Rasen um Zentimeter und Räume. Erst Frankfurt näherte sich dem Tor an, da waren bereits 25 Minuten gespielt. Doch der Schuss von Eric Junior Dina Ebimbe geriet zur Fingerübung für FC-Torhüter Marvin Schwäbe. Dann war es erneut der Franko-Kameruner, der nach Vorlage Aurélio Butas aus zentraler Schussposition den Ball in den hessischen Himmel jagte (29.). Und die Kölner? Sie blinzelten langsam mal rüber in die Hälfte der Frankfurter, doch mehr als zarte Annäherungen an das von Nationaltorwart Kevin Trapp besetzte Tor gelang zunächst nicht. Mainas Versuch – zu harmlos (41.) Doch die Baumgart-Elf war nun sicherer, energischer in den Aktionen nach vorn unterwegs. So war es Eric Martel, der einem fast verlorenen Ball nachsetzte, in den Strafraum eindrang und dort vom Bein des Frankfurter Philipp Max aufgehalten wurde. Keine Diskussion: Elfmeter, und den schoss Kapitän Florian Kainz mit aller Routine und Souveränität hoch in die Mitte (43.). Trapp war abgetaucht und Köln führte (43.).