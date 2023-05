Fazit über die Saison Der 1. FC Köln kann zuversichtlich auf die nächste Saison blicken

In diesem wilden Geschäft, so scheint es, schreitet das Altern sehr viel schneller voran als anderswo. Ein Jahr, stellte gerade Steffen Baumgart fest, fühle sich an wie zehn Jahre. Man kann das durchaus nachvollziehen, dass der Trainer des 1. FC Köln Eigentümer einiger grauer Strähnen mehr ist in Haupthaar und Bart nach einer Saison, die dem ganzen Verein sehr viel abverlangt hat. Dieses Jahr stand unter der Ausrichtung, einen weiteren Schritt zu machen von einem sportlich wankelmütigen Club hin zu einer stabilen Größe der Bundesliga. Der ist gelungen.