2:2 gegen den VfL Bochum : 1. FC Köln kommt nicht über Remis hinaus

Köln Der 1. FC Köln hat die große Chance verpasst, einen wichtigen Schritt Richtung frühzeitigen Klassenerhalt zu machen. Gegen den VfL Bochum kamen die Kölner nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus.

Dass es ein enges Spiel gegen den VfL Bochum geben würde, hatte FC-Trainer Steffen Baumgart schon am vergangenen Freitag geahnt. Dass sich der 1. FC Köln so schwer gegen den Aufsteiger tun würde, wird ihn dennoch ärgern. Denn der VfL Bochum war am Samstagabend beim 2:2-Unentschieden über weite Strecken die bessere Mannschaft. Nach dem 1:0 durch Gerrit Holtmann (25.) drehten Timo Hübers (36.) und Anthony Modeste (45.) noch vor dem Wechsel den Spielstand. Takuma Asano traf zum 2:2-Ausgleich (70.). Für die Kölner ein schmeichelhafter Punkt.

Baumgart rotierte nach dem bitteren Pokal-Aus gegen den Hamburger SV wieder zurück Richtung Stammelf. Im Vergleich zum letzten Liga-Spiel gegen die Bayern spielte nur Dejan Ljubicic für Mark Uth, allerdings erwartungsgemäß deutlich defensiver. Der FC agierte nominell nur mit einem Angreifer. Und tat sich von Beginn an in der Offensive schwer. Bochum lauerte dagegen auf Konter und sorgte nach sechs Minuten erstmals für Gefahr. Holtmann brachte den Ball von links, Milos Pantelic wartete im Zentrum. Der Schuss des Offensivspielers wurde aber von Hübers geblockt. Drei Minuten später scheiterte Anthony Losilla an Marvin Schwäbe, stand dabei aber im Abseits. Bezeichnend, dass mit Luca Kilian ein Innenverteidiger zur ersten Kölner Chance kam. Nach einer Ecke von Louis Schaub war der Abwehrmann mit dem Kopf zur Stelle, vergab aber ebenfalls (11.).

Doch Bochum blieb das gefährlichere Team, vor allem durch das schnelle Umschaltspiel. Zunächst traf Holtmann im Strafraum den Ball nicht richtig (16.), dann scheiterte der Bochumer aus spitzem Winkel an Schwäbe (19.). Auf der anderen Seite spielte Dejan Ljubicic einen Ball in den Sechzehner, Kölns Torjäger Modeste stand zwar richtig, war aber offenbar so überrascht, dass er in Rücklage abschloss und das Tor weit verfehlte. Nur eine Minute später war der FC erneut im Angriff. Doch den Einwurf der Kölner nutzten die Bochumer zum Konter. Jürgen Locadia spielte den heraneilenden Holtmann frei, der Schwäbe den Ball durch die Beine schob. Locadia hätte sogar erhöhen müssen. Doch Schwäbe war bei dem Schuss aus elf Metern erneut zur Stelle (33.).

So fiel der Ausgleich glücklich und überraschend. Nach einer Ecke von Florian Kainz köpfte Salih Özcan gleich zwei Bochumer Verteidiger an, der Ball sprang zufällig vor die Füße von Hübers, der problemlos zu seinem ersten Bundesliga-Treffer einschob. Zwar blieb Bochum das bessere Team, doch die Führung unmittelbar vor dem Seitenwechsel erzielten die Kölner. Einen Pass von Pantelic fing Kainz ab und bediente Modeste mustergültig. Der Kölner Torjäger lupfte den Ball über Manuel Riemann zum schmeichelhaften 1:2 und seinem 13. Saisontor.

Köln in der zweiten Halbzeit sicherer

Auch nach dem Wechsel gab Bochum zunächst den Ton an. Einen Schlenzer von Holtmann ließ Schwäbe ins Zentrum abprallen, Pantelic legte ab auf Eduard Löwen, der aus fünf Metern den Ball übers Tor jagte (52.). Baumgart stellte die Defensive um. Der Kölner Trainer brachte Jannes Horn für die Außenposition und spielte mit Jonas Hector und Salih Özcan fortan mit einer Doppelsechs. Der FC wirkte nun sicherer. Bochum war zwar weiterhin das Spiel bestimmende Team, kam aber nicht mehr über schnelle Angriffe vor das Kölner Tor. Bis zur 70. Minute. Dann leitete Sebastian Polter einen Bochumer Einwurf auf den eingewechselten Takuma Asano weiter, der zum 2:2 einschob.