Sieben Millionen Euro für den FC : Telekom wird Technologiepartner des 1. FC Köln

Köln Bundesligist 1. FC Köln und die Deutsche Telekom gehen ab Sommer 2021 gemeinsame Wege. Das Bonner Unternehmen wird neuer Technologiepartner des Klubs. Die Zusammenarbeit umfasst aber noch mehr.

Die Deutsche Telekom steigt beim 1. FC Köln ein. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag vermeldete, wird das Dax-Unternehmen mit Hauptsitz in Bonn ab der Saison 2021/22 für mindestens drei Jahre Technologiepartner der Geißböcke. Durch die neue Partnerschaft, die in schwierigen Zeiten der Pandemie die leeren Kassen des FC mit sieben Millionen Euro füllen soll, endet im Juni 2021 nach mehr als 20 Jahren die Zusammenarbeit der Kölner mit Netcologne.