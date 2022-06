Weiterer Neuzugang : Kristian Pedersen verstärkt den 1. FC Köln

Köln Zehn Tage vor dem Trainingsauftakt zur neuen Saison hat der 1. FC Köln einen weiteren Spieler verpflichtet. Kristian Pedersen wechselt zum FC und erhält einen Vertrag bis 2024.

Pedersen gilt als robuster, zweikampfstarker Verteidiger, der allerdings seine Schwächen im Tempo und Spielaufbau haben soll. Der 27-Jährige ist auf der linken Abwehrseite zu Hause, kann aber auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Und: Er passt in das Baumgartsche Spielsystem. Pedersen verteidigt offensiv, gewinnt Bälle für das Umschaltspiel. Er ist zudem kopfballstark. Für die Blues lief der Abwehrspieler in den vergangenen vier Jahren 155 Mal in der Liga und fünf Mal im FA-Cup auf, erzielte dabei neun Tore und bereitete sieben Treffer vor. Von 2016 bis 2018 spielte Pedersen bei Union Berlin in der zweiten Bundesliga. Der Marktwert des Dänen wird auf drei Millionen Euro geschätzt. „Für mich geht mit der Bundesliga ein Traum in Erfüllung. Mit Union Berlin haben wir 2017 den Aufstieg mit Platz vier knapp verpasst. Jetzt bin ich froh, dass sich mir nach vier Jahren in England diese Möglichkeit bei einem derart großen und traditionsreichen Club wie dem 1. FC Köln bietet“, sagt Pedersen. „Es waren super Gespräche mit Christian Keller, Thomas Kessler und Steffen Baumgart. Ich mag die Art sehr, wie der FC Fußball spielt. Mutig, offensiv, aggressiv – das passt zu mir. Deshalb bin ich mir sicher, dass ich mich in Köln sehr wohlfühlen werde.“