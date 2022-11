Gute Ergebnisse, gemischte Gefühle : So liefen die Länderspiele der Nationalspieler des 1. FC Köln

Köln Mit drei Akteuren war der 1. FC Köln bei der deutschen U-21 Nationalmannschaft vertreten. Florian Kainz musste mit Österreich gegen den Europameister aus Italien ran, Mathias Olesen kam gleich zweimal zum Einsatz.

Mathias Olesen stand bei der luxemburgischen Nationalmannschaft in den Spielen gegen Ungarn und Bulgarien insgesamt 90 Minuten auf dem Platz. Je eine Halbzeit durfte der 21-Jährige unter Nationaltrainer Luc Holtz ran. Beide Spiele endeten unentschieden. Für die luxemburgische Nationalmannschaft eine solide Ausbeute gegen die in der Fifa-Rangliste deutlich höher plazierten Teams aus Bulgarien und Ungarn.

In der deutschen U21-Nationalmannschaft kamen gleich drei FC-Profis zum Einsatz. Denis Huseinbasic traf bei seinem Debüt zur wichtigen 1:0-Führung gegen die U21 von Italien. Sein Tor war der Dosenöffner beim 4:2-Erfolg. Neben Huseinbasic setzte Trainer Antonio Di Salvo auf Jan Thielmann in seiner Startelf. Das 20-jährige Talent wurde nach 60 Minuten vom Platz genommen; für ihn kam Noah Weißhaupt (SC Freiburg) aufs Feld. Der Dritte im Bunde war Eric Martel, den Di Salvo erst in der Schlussphase einwechselte. Am Ende stand für die U21 und die drei Kölner Jungspunde ein erfolgreicher Jahresabschluss zu Buche.