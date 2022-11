Das kleine Derby : Legendäre Duelle zwischen dem FC und Leverkusen

Köln Das „kleine Rheinderby“ zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen hat schon oft für besondere Momente gesorgt. Wir haben die größten Duelle gesammelt.

Partien zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen haben lange nicht die Brisanz des „großen“ Derbys zwischen dem FC und Borussia Mönchengladbach, aber eine gewisse Tradition hat das Duell in der Bundesliga natürlich auch. Seit dem Aufstieg der Leverkusener 1979 fand das „kleine“ Derby zwischen beiden Vereinen 68 Mal statt. Die Bilanz spricht dabei für die Werkself, die 26 Duelle für sich entscheiden konnte. 25 Mal trennten sich die Kontrahenten remis, 17 Mal gingen die Geißböcke als Sieger vom Platz.

Auch wenn beide Fanlager häufig die Rivalität abtun, bieten die Aufeinandertreffen einiges an Emotionen und Zündstoff. Die Kluft zwischen den Vereinen beruht nicht allein auf der räumlichen Nähe. Im Kölner Bewusstsein hat sich verankert, dass der Effzeh der größere Club ist, mit mehr Fans und Titeln. Für viele FC-Fans gilt Bayer Leverkusen als Inbegriff der Gegensätzlichkeit. Der FC-Anhang wirft Leverkusen vor, keine Tradition zu besitzen. .

Dabei ist der Nachbar seit zwei Jahrzehnten der sportlich erfolgreichere Club. Zwar hat der Verein bislang nur zwei Pokale, vom Uefa-Cup-Sieg 1988 und den Pokalsieg 1993, in seiner Vitrine stehen, dafür spielt Bayer seit Jahren regelmäßig in der Champions League und hat 2002 das Finale erreicht. Leverkusen musste sich im Endspiel Real Madrid geschlagen gegeben und wurde sowohl in Bundesliga und Pokal als auch in der Champions League nur Zweiter. Die Geburtsstunde des unrühmlichen Spitznamens „Vizekusen“ lag dort allerdings schon fünf Jahre zurück.

Wie der FC aus Leverkusen „Vizekusen“ machte

Nach den Pokalerfolgen hatte die Wekrself in der Spielzeit 96/97 die Gelegenheit auf den nächsten Titel. Kurz vor der ersten Meisterschaft zeigten die Bayer-Profis um Torjäger Ulf Kirsten am 24. Mai 1997 allerdings Nerven. Der 1. FC Köln, zu diesem Zeitpunkt im Niemandsland der Tabelle, gewann 4:0 gegen den Titelanwärter aus Leverkusen – Toni Polster erzielte drei der Kölner Treffer. Im Parallelspiel besiegte der FC Bayern München den VfB Stuttgart mit 4:2 und feierte vorzeitig den Titel. Leverkusen wurde zum ersten Mal Vizemeister. Bis heute folgten vier weitere zweite Plätze.

Das Schicksal wiederholte sich 14 Jahre später, der FC krönte Bayer erneut zum Vizemeister durch einen überraschenden Sieg kurz vor Saisonende. Am 32. Spieltag der Spielzeit 2010/11 hatte nur noch die Werkself, als der letzte verbliebene Verfolger von Borussia Dortmund, Chancen den BVB um die Meisterschaft zu bringen. Es mussten im benachbarten Köln Punkte her, um sich die Chance auf die Schale zu bewahren, aber wie 14 Jahre zuvor behielten die Leverkusener Profis die Nerven nicht. Der stark abstiegsbedrohte FC besiegte Bayer mit 2:0. Ein Doppelpack von Milivoje Novakovic besiegelte damit die fünfte Vizemeisterschaft für die Leverkusener. Der 1. FC Köln rettete sich am darauffolgenden Spieltag durch einen Auswärtsdreier beim späteren Absteiger aus Frankfurt.

Nur fünf Monate später trafen die Rivalen aus dem Rheinland erneut aufeinander, diesmal im Leverkusener Stadion. Am 6. Spieltag der Saison 2011/12 gab es einen der wenigen Lichtblicke in einer Kölner Katastrophenspielzeit. Lukas Podolski ließ die FC-Fans nach einer Galavorstellung beim 4:1-Sieg gegen die Werkself von einer Saison ohne Abstiegsangst träumen. Der deutsche Nationalspieler war der überragende Spieler des Nachmittags und mit einer Vorlage und zwei Toren der Alleinentscheider der Partie. Viel brachte es dem FC aber nicht. Verdient stieg der FC am Ende der Spielzeit zum fünften Mal in die 2. Liga ab.

Jan Thielmann gab sein Debüt

In der Zeit seit dem Leverkusener Aufstieg 1979 gab es aber nicht nur rheinische Derbys mit positivem Ausgang für den 1. FC Köln. Am 29. November 2014 ging der FC in Leverkusen mit 1:5 baden. Die Kölner spielten unter dem damaligen Trainer Peter Stöger enorm defensiv, gingen trotzdem per Elfmeter 1:0 in Führung. Leverkusen drehte in der zweiten Halbzeit auf und traf in den letzten 30 Minuten viermal. Das Hauptaugenmerk war aber nicht das Spiel auf dem Platz, sondern das Duell am Seitenrand. FC-Trainer Peter Stöger kollidierte mehrmals mit Leverkusens Coach Roger Schmidt. Auch nachdem Spiel blieben die Gemüter erhitzt. Schmidt schoss in Richtung Stöger nach Abpfiff der Partie: „So könnte ich nicht Fußball spielen, wie Köln heute gespielt hat. Dann wäre ich kein Trainer.“ Die Antwort von Stöger ließ nicht lange auf sich warten: „Respekt kann man sich auf dem Transfermarkt nicht kaufen.“

Dass es hitzig in Duellen zwischen dem FC und der Werkself zugehen kann, zeigte auch der 15. Spieltag der Saison 2019/2020. Vor dem Spieltag lagen die Kölner mit acht Punkten und einem Torverhältnis von 12:30 auf dem letzten Platz hinter Paderborn und Düsseldorf. Die Mannschaft des damaligen FC-Trainers Markus Gisdol wartete bereits seit sechs Spielen auf einen eigenen Sieg und benötigte gegen Leverkusen dringend Punkte. Die Geißböcke schafften mit einem gehörigen Kraftakt einen 2:0-Heimerfolg. Jhon Cordoba (73.) und Sebastian Bornauw (84.) sorgten durch ihre Treffer für Erlösung. Sowohl Aleksandar Dragovic als auch Leon Bailey wurden auf der Gegenseite vom Platz gestellt. Bei den Kölnern kam Jan Thielmann zu seinem Bundesligadebüt. Der Sieg war im Nachhinein der Startschuss für eine sensationelle Aufholjagd, in der der FC aus elf Spielen acht Siege holte. Am Ende der Saison landete Köln auf dem 14. Platz und das Derby gegen Leverkusen war der Wendepunkt einer ganzen Saison.