1. FC Köln vor dem letzten Saison-Heimspiel : FC-Trainer Steffen Baumgart warnt vor Wolfsburg

Feiern wollen die Spieler des 1. FC Köln, hier Jonas Hector (links) und Salih Özcan, am Samstag mit ihren Fans nach Möglichkeit den Einzug in den Europapokal. Foto: Herbert Bucco

KÖLN Nach dem Klassenerhalt des VfL Wolfsburg erwartet Steffen Baumgart am 33. Spieltag einen befreit aufspielenden Gegner. Zugleich mahnt der Trainer des 1. FC Köln seine Mannschaft zur Vorsicht, in Anbetracht der Vorfreude auf eine mögliche Europa-League-Qualifikation nicht nachzulassen.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende könnte die Euphorie aller Fußballfans, die es mit dem 1. FC Köln halten, nicht größer sein. Waren die Domstädter in der vergangenen Spielzeit noch froh über den Relegationsplatz und den anschließenden Klassenerhalt, haben sie ein Jahr später gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) die Chance, den Einzug in den Europapokal zu feiern. Baumgart versucht bei aller Vorfreude, die Ernsthaftigkeit zu bewahren. „Ich nehme die Euphorie gar nicht wahr. Jetzt wird viel gerechnet, das hat aber leider mit dem Sport nichts zu tun, weil die Ergebnisse dann doch nicht so ausgehen. Viel schöner ist es, dass es momentan so ausgelassen ist, weil die Jungs es auch können“, sagte der Trainer am Donnerstag.

Baumgart: Nicht zu früh feiern

Dabei ist für die Mannschaft bei einem Sieg im letzten Heimspiel der Saison vor 50 000 Zuschauern noch viel möglich. Im Falle eines Dreiers könnte, je nachdem, wie die Konkurrenz spielt, der Einzug in den Europapokal feststehen. Rechnerisch könnte dann sogar die Chance bestehen, sich am letzten Spieltag noch für die Champions League zu qualifizieren.

Während die Königsklasse jedoch erst einmal in weiter Ferne scheint, kommt es im Rennen um Platz sechs auf ein einziges anderes Spiel an. Ausgerechnet Union Berlin als Baumgarts Herzensverein müsste für den Kölner Europapokaleinzug in Freiburg verlieren. „Wenn wir gewinnen, haben wir vielleicht die Möglichkeit, schon was klargemacht zu haben, und trotzdem geht es dann vielleicht noch einen Schritt weiter. Konstellationen kann ich mir auch vorstellen, aber wenn du zu früh anfängst zu feiern, dann lässt du vielleicht was liegen. Wir wollen nicht nachlassen“, sagt Baumgart. Mit einem Unentschieden gegen die Wölfe würde der FC aus eigener Kraft mindestens schon einmal den Einzug in die Conference League perfekt machen.

Welche Startelf die Europa-Chance am Samstag bekommt, hat der Trainer noch nicht entschieden. „Ich weiß noch nicht zu 100 Prozent, wie ich spielen lassen werde. Es wäre eine Möglichkeit, bei der Mannschaft zu bleiben, die bisher gewonnen hat. Aber wenn wir sehen, dass Salih (Özcan, d. Red.) wieder zurück ist und vorher sehr gute Leistungen gebracht hat, sind wir uns da noch nicht ganz klar“, erklärt der 50-Jährige.

Im Hinblick auf die drei Siege mit dem türkischen Nationalspieler vor seiner Gelb-Sperre ist es nur schwer vorstellbar, dass der FC auf den zweikampfstarken Sechser Özcan verzichten wird. Sollte der 24-Jährige zum Einsatz kommen, müsste für ihn jedoch womöglich der in Augsburg erfolgreiche Jan Thielmann im Sturm weichen. Klar ist dagegen, dass weder Sebastian Andersson noch Marvin Obuz oder Tomas Ostrak gegen den VfL zur Verfügung stehen werden. Während sich Stürmer Andersson, der sich im Aufbautraining befindet, noch eine letzte Chance auf den Saisonabschluss offen hält, ist die Spielzeit für die Mittelfeldspieler Obuz und Ostrak aufgrund von Verletzungen vorzeitig beendet.

Wolfsburgs individuelle Klasse

Nachdem die Wölfe in der vergangenen Woche den Klassenerhalt geschafft haben, warnt Baumgart davor, einen gleichgültigen Gegner zu erwarten. „Gerade auch mit der Endgültigkeit, dass nach unten nichts mehr passieren kann, gehe ich davon aus, dass eine gewisse Befreiung da ist. Manchmal ist das ganz gut, wenn der Druck weg ist. Da sind viele erfahrene Spieler in der Mannschaft, die garantiert nicht hierherkommen, um Spalier zu stehen und irgendwelche Feierlichkeiten mit abzuhalten. Das ist eine Mannschaft, die eine hohe Qualität hat.“ Spieler wie Ridle Baku, Maximilian Arnold oder auch Ex-FC-Spieler Yannick Gerhardt machten den Kölnern bereits in Wolfsburg das Leben schwer. „Auch wenn wir das Hinspiel in der letzten Minute für uns entschieden haben, war das doch ein Spiel, in dem wir vorher auch schon hätten hinten liegen und das wir eben nicht mehr zweimal hätten drehen können“, sagt Baumgart. Im Hinblick auf die vergangenen Ergebnisse der Wolfsburger könnte das Team von Coach Florian Kohfeldt nicht unberechenbarer sein. Vor dem jüngsten Unentschieden gegen den VfB Stuttgart standen ein klarer 5:0-Sieg gegen Mainz 05 sowie eine deutliche 1:6-Niederlage gegen Borussia Dortmund.