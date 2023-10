0:3-Niederlage Leverkusen zaubert gegen überforderte Kölner

Die Bayarena war nach zuletzt zwei Siegen in den Jahren zuvor für den 1. FC Köln diesmal keine Reise wert. Das Tabellenschlusslicht unterlag am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga Bayer Leverkusen mit 0:3 (0:2) und steckt damit weiter tief im Abstiegskampf. Für die Gäste aus der Domstadt war es die vierte Niederlage in Serie, so viele wie noch nie in Folge unter Trainer Steffen Baumgart.