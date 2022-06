Schneller Offensivmann : Darum könnte Linton Maina zum Königstransfer des FC werden

Foto: dpa/Gregor Fischer

Köln Mit Linton Maina hat der FC ein vielversprechendes Talent verpflichtet. Eins, das bislang aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Und doch stehen die Chancen alles andere als schlecht, dass sich Maina zum Kölner Königstransfer entwickelt.

Grenzenlosen Beifall löste die Meldung wahrlich nicht aus. Das hatten die Verursacher auch gar nicht beabsichtigt. Der 1. FC Köln wird in dieser Saison kleine Brötchen backen müssen - zumindest auf dem Transfermarkt. „Die Verpflichtungen, die wir tätigen, werden in der riesigen FC-Fanlandschaft wahrscheinlich nicht für Begeisterungsstürme sorgen. Da sind Namen dabei, mit denen der Fan auf den ersten Blick nichts anfangen kann“, sagte FC-Sportchef Christian Keller unlängst in einem Interview dem „Express“. Und: „Daher könnte ich auch verstehen, wenn der eine oder andere das kritisch sieht.“ Zu diesem Zeitpunkt war der Deal von Linton Maina bereits in trockenen Tüchern und hatte nicht alle Fans restlos von den Stühlen gerissen. Der 22-Jährige hat beim 1. FC Köln einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Mit seiner Aussage meinte Keller ohnehin eher Spieler wie Denis Huseinbasic, dessen Verpflichtung von Kickers Offenbach am Freitag vermeldet wurde.

Denn Maina ist kein Unbekannter. Im Gegenteil. Der Name dürfte den Fußball-Fans bereits untergekommen sein. Und das nicht, weil der FC schon im vergangenen Jahr an dem Offensivspieler interessiert war. Der 22-Jährige galt in jungen Jahren als besonders vielversprechendes Talent. Ein wandelbarer junger Mann, technisch versiert, vom Sechser bis zur Spitze auf zahlreichen Positionen einsetzbar. Und verdammt schnell. Seit seinem 15-Lebensjahr durchlief Maina sämtliche U-Nationalmannschaften des DFB, bei der U21 stand er zumindest im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Eine große Karriere in der Bundesliga schien nur eine Frage der Zeit.

Unsere Partner









zurück

weiter

Doch die hat bislang auf sich warten lassen. Bei Hannover 96 kommt Maina bis heute auf 69 Einsätze in der 2. Bundesliga und 22 im Liga-Oberhaus. In 91 Ligaspielen erzielte er elf Tore und bereitete 14 vor – und das in fünf Spielzeiten. Im Schnitt war er also zwei Mal pro Spielzeit selbst und drei Mal als Vorlagengeber erfolgreich. Für die kolportierten Offensivqualitäten ein überschaubarer Wert. Nach seinem Bundesliga-Debüt mit 18 Jahren gegen Borussia Dortmund im März 2018 ist seine Leistung stagniert. Dem Vernehmen nach gab es bei den Niedersachsen auch Kritiker. Mainas Auftreten sei ab und an zu nachlässig, ihm fehle mitunter der nötige Ernst, dafür verdiente er aber weiterhin das Gehalt eines Erstliga-Profis.

Linton Maina verfügt über großes Potenzial

Und doch stehen die Chancen nicht schlecht, dass Maina, obwohl er ablösefrei an den Rhein gewechselt ist, zu so etwas wie dem Königstransfer bei den Geißböcken werden könnte. Das Potenzial des 22-Jährigen ist groß. Mit fast 36 km/h gehört der gebürtiger Berliner zu den schnellsten Spielern der zweiten Liga. Er ist enorm dribbelstark, sucht den Weg zum Tor. Damit eröffnet er FC-Trainer Steffen Baumgart neue Möglichkeiten. Bislang setzte der Kölner Coach auf die Raute im Mittelfeld, durch die Flanken von Florian Kainz war das Spiel eindimensional auf Anthony Modeste zugeschnitten. Maina bietet Baumgart nun die Möglichkeit, auch wieder verstärkt auf das 4-2-3-1-System zu setzen. Denn der 22-Jährige bietet das, was den Kölnern bislang gefehlt hat: Einen Spieler, der in der Offensive mal das Eins-gegen-eins sucht und so zwangsläufig Standards erzwingt. Mit etwa 60 Prozent gewonnener Dribblings ist Maina sehr erfolgreich. Nicht umsonst buhlten schon zahlreiche Bundesligisten um die Dienste des Offensivspielers. Angeblich waren RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt an einer Verpflichtung interessiert.

Seine Qualitäten sind unbestritten, seine Bundesligatauglichkeit konnte Maina bislang nicht nachweisen. Auch, weil Verletzungen den jungen Spieler immer wieder zurückgeworfen haben. Baumgart wird aber ein anderes Defizit besonders im Auge haben. Ausgerechnet das Spiel gegen den Ball, das hohe Pressing, die Balleroberung gehören nicht gerade zu Mainas Stärken – also die von Baumgart immer wieder geforderte hohe Intensität.

Foto: dpa/Marius Becker 11 Bilder Das sind mögliche Wechselkandidaten des 1. FC Köln

Baumgart entwickelt Talente wie Maina