Beim österreichischen Nationalteam : FC-Profi Louis Schaub mit Corona infiziert

Bonn Louis Schaub ist auf der Länderspielreise der österreichischen Nationalmannschaft positiv auf Corona getestet worden.

Schlechte Nachricht für den 1. FC Köln: Der österreichische Nationalspieler Louis Schaub hat sich auf einer Länderspielreise mit Corona infiziert. Damit muss nicht nur die von Franco Foda trainierte Nationalmannschaft am kommenden Dienstag im Testspiel gegen Schottland auf den Mittelfeldspieler verzichten, sondern zunächst auch FC-Trainer Steffen Baumgart. Schaub habe sehr milde Symptome und sei in Quarantäne, teilte der österreichischen Fußball-Verband mit. Österreich hatte durch die 1:2-Niederlage gegen Wales am vergangenen Donnerstag die Teilnahme an der Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar verpasst. Schaub ist der bislang erste Spieler, der bei einem A-Team-Lehrgang der Österreicher einen positiven Corona-Befund erhielt.